LIVE NON È LA D’URSO, 4a PUNTATA/ Morgan e le nozze di Tony Colombo e Tina Rispoli

Barbara D’Urso, dopo il successo ottenuto con le prime tre puntate, torna in onda anche oggi, mercoledì 3 aprile, in prima serata su canale 5, con il quarto appuntamento di Live Non è la D’Urso. Partito come un esperimento, lo show serale della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live che, da lunedì 8 aprile sarà anche al timone del Grande Fratello 16, è diventato un prodotto sul quale Mediaset punta molto. Gli ascoti che Non è la D’Urso sta portando a casa sono non solo in linea con le aspettative dell’azienda, ma migliorano sempre più. Merito degli ospiti che, ogni settimana, accettano di mettersi a nudo davanti alle telecamere della trasmissione della D’Urso. Dopo le lacrime di Asia Argento, anche oggi, non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Quali vip, dunque, hanno accettato l’invito della conduttrice? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

LIVE NON È LA D’URSO: MORGAN, PUPO E PAOLA CARUSO TRA GLI OSPITI

Dopo l’uno contro tutti di Asia Argento, nello studio di Live Non è la D’Urso, ospite della quarta puntata, arriverà Morgan. Marco Castodi, questo il vero nome del giudice di The Voice of Italy 2019, ha accettato di mettersi in gioco esattamente come, prima di lui, ha fatto l’ex compagna. Morgan, infatti, sarà il protagonista dell’uno contro tutti di questa settimana rispondendo alle domande, ma anche alle provocazioni degli opinionisti ln studio. Spazio, poi, a Pupo che parlerà delle sue scelte sentimentali vivendo una doppia storia d’amore con la moglie e la compagna. La vita privata del cantante sarà commentata dalle cinque persone che si nasconderanno dietro le famose sfere. A regalare emozioni sarà Paola Caruso che, invece, incontrerà per la prima volta la sua presunta madre naturale.

LA POLEMICA PER LE NOZZE DI TONY COLOMBO E TINA RISPOLI

Non mancherà, infine, un ampio spazio dedicato al matrimonio del mese ovvero a quello di Tony Colombo e Tina Rispoli. Dopo aver seguito il ricevimento con le telecamere di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsene nella quarta puntata di Live Non è la D’Urso dopo le poemiche che le nozze hanno scatenato. Secondo quanto sostiene il comune di Napoli, infatti, gli sposi non avevano le autorizzazioni necessarie. Polemiche a cui Tony Colombo ha già risposto: “Vi pare che uno come me, abituato ad organizzare concerti e feste, non fa i permessi? Potrebbe capire qualche disattenzione, ma gravi infrazioni no. Posso confrontarmi con l’assessore Clemente e col sindaco De Magistris su tutto quello che vogliono“. Questa sera, però, insieme alla mogie Tina Rispoli, cercherà di fare chiarezza su tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA