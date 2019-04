Ludovico Aurelio, l’uomo con la maschera/ Chi è? “Mi chiamavano lo Sbocciatore”

Tra gli ospiti di Barbara d’Urso, nella puntata di questa sera di Live – Non è la d’Urso, ecco spuntare anche un uomo mascherato. L’identità del giovane e affascinante ragazzo dai capelli biondi e gli occhi chiari viene tenuta segreta fino a quando è la stessa conduttrice a svelare chi è. Si tratta di Ludovico Aurelio, un influencer che anche sui social indossa sempre la maschera. Barbara d’Urso, per far capire al pubblico di chi si tratta, manda in onda alcuni video caricati proprio sui suoi profili social. Si torna allora in studio e Ludovico prende la parola per chiarire chi è: “Mi ero creato un personaggio che si chiama lo ‘sbocciatore’. Si tratta di un termine tipicamente milanese ed indica il ragazzo che va in discoteca e fa tavolo con le bottiglie..”

CHI È LUDOVICO AURELIO

Ludovico Aurelio, a Live non è la d’Urso, tiene però a chiarire che “I video mostrati sono però di due anni fa, attualmente faccio l’influencer marketing, come fa la signorina Mega. Non ho finito: faccio anche servizio di consulenza”. Non mancano le critiche per lui e c’è chi gli chiede perché indossi sempre la maschera. Taylor Mega, tra gli ospiti in studio, capisce che fa parte del personaggio che si è creato; poi però tiene a chiarire che “il termine di influencer marketing l’ho detto io per la prima volta. Poi ora tutti dicono così ma dire influencer!”

