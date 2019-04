Malena a Le Iene/ Video dello scherzo ai Tinder Man tra massaggi e banane

Massaggi, “una banana troppo piccola”, imbarazzo e risate, sono questi gli ingredienti della presenza di Malena a Le Iene Show ieri sera per un nuovo scherzo ai Tinder Man. Dopo il successo ottenuto con Taylor Mega e Nina Moric, anche la regina del porno ha avuto modo di mettere in crisi tre avventori che convinti di incontrare una normale ragazza, si sono trovati davanti Filomena Mastromarino alias Malena, l’attrice di film per adulti scoperta da Rocco Siffredi. Il servizio e lo scherzo firmati da Mary Sarnataro ha messo in crisi i tre single che si sono iscritti al sito e che ieri sera si sono ritrovati sul divano proprio Malena per un appuntamento al buio che sicuramente non dimenticheranno facilmente. Al cospetto della bella attrice si sono presentati tre fortunati che, nonostante lo scherzo, hanno avuto modo di incontrare e di avere un appuntamento con una delle donne più desiderate.

LO SCHERZO DI MALENA A LE IENE SHOW

Nello scherzo de Le Iene con protagonista Malena, a finire sotto “tortura” sono tre giovani di poco più di trent’anni ovvero Francesco, il grafico emozionato e timido. L’attrice gli chiede se l’ha riconosciuta e poi gli mostra uno dei suoi film sul telefono. Ma non si ferma qui. Gli offre da bere, sculetta e poi prende in mano una banana (un po’ piccola) che immerge nel loro spumante per poi leccarla e ammiccare. La situazione è davvero molto hot così come succede poi con Andrea dal quale si lascia fare un messaggio completamente nuda. Infine Giuseppe che si trova alle prese con le manie di igiene da parte del protagonista. Sicuramente è più divertente e intrigante il video da vedere che il racconto da leggere, clicca qui per vederlo.

