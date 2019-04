Matrimonio Tony Colombo e Tina Rispoli/ Video, agenti penitenziaria tra i musicisti

Il matrimonio tra Tony Colombo e Tina Rispoli, ormai ribattezzato come “nozze trash”, a distanza di oltre una settimana continua a far discutere. Il controverso evento che si è celebrato a Napoli tra il cantante neomelodico e la vedova di un defunto boss ha portato a chiedersi se vi fossero o meno le dovute autorizzazioni. Lui si è reso disponibile ad incontrare sindaco ed assessore per fare chiarezza su quello che avrebbe dovuto rappresentare il giorno più felice della sua vita ma che invece ha portato, ad oggi, solo ad un interminabile chiacchiericcio proprio sul modo pomposo con il quale si è deciso di festeggiare. Una polemica che è sfociata anche nel più becero paragone tra usanze del Nord e del Sud e che ha visto da una parte il coro di chi ha definito le nozze puro esempio del “cattivo gusto” e chi invece ha parlato di mero pregiudizio. Certamente non è stata una cerimonia riservata a pochi intimi ma sono stati molteplici a giudicare le nozze un brutto spettacolo contestando le autorizzazioni fornite affinché ciò potesse accadere. L’ultima notizia però, è destinata a portarsi dietro ancora molte polemiche poichè, come spiega TgCom24, alla pomposa festa pare ci fossero anche cinque ispettori della polizia penitenziaria nell’inedito ruolo di musicisti.

NOZZE TRASH A NAPOLI: AGENTI PENITENZIARIA NELLA BANDA PER TONY COLOMBO

I cinque ispettori avrebbero preso parte attiva al matrimonio trash tra Tony Colombo e Tina Rispoli in quanto musicisti nella banda musicale del Corpo di stanza a Portici. Riconosciuti nelle immagini divenute ormai virali, i cinque si sono però autosospesi. Tutti trombettisti della banda musicale della polizia penitenziaria, sarebbero stati chiamati da una agenzia con sede in provincia di Napoli e che si occupa di organizzare eventi. Non è però stato specificato se abbiano preso parte anche in qualità di invitati. Intanto i carabinieri di Napoli continuano le loro indagini sulle ormai discusse nozze trash che continuano a regalare nuovi spunti di riflessione. Il cantante neomelodico e la sua dolce metà sono convolati a nozze lo scorso 28 marzo ma da allora il clamore sul festoso corteo che ha bloccato corso Secondigliano e sulla festa in piazza del Plebiscito a Napoli (segnalata come un semplice flash mob) continua a non placarsi.





