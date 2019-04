MATTEO SALVINI, GLI AUGURI AL FIGLIO FEDERICO/ Foto Instagram, “16 anni mio campione”

Un Matteo Salvini d’annata compare sul profilo Instagram del ministro dell’Interno. L’ultimo post sul social network del leader della Lega immortala infatti il sopracitato con qualche kg in meno e una capigliatura un po’ meno istituzionale di quella attuale mentre tiene in braccio un neonato che risponde al nome di Federico Salvini. Il bimbo in questione è il primogenito del vicepremier leghista, nato dal 2003 dalla relazione con la prima moglie di Salvini, Fabrizia Ieluzzi, naufragata dopo due anni dal matrimonio. Il perché di questa foto viene chiarito proprio da Matteo Salvini: oggi è infatti il compleanno del figlio Federico, il 16esimo per la precisione. Da qui il messaggio che il segretario federale del Carroccio ha postato su Instagram: parole più “da papà” che “da ministro”…

MATTEO SALVINI, GLI AUGURI AL FIGLIO FEDERICO

“Un mondo di auguri per i suoi 16 anni al mio campione Federico, orgoglio del papà: che la vita ti sorrida”. Questo il messaggio che Matteo Salvini ha voluto dedicare al figlio Federico in occasione del suo sedicesimo compleanno. Il post su Instagram ha superato in poche ore gli 80mila likes, con molti messaggi di auguri che arrivano in maggioranza dai sostenitori del leghista; alcuni di loro scrivono:”Auguri a Federico Salvini e anche al papà”. E ancora:”Sempre e comunque orgogliosi dei nostri “cuccioli”…Tanti auguri…”. Non è la prima volta che si parla di Federico Salvini. Nei mesi scorsi fecero parlare le dichiarazioni dello stesso vicepremier:”È il secondo giorno che mio figlio sciopera contro di me. Venerdì a scuola c’è sciopero mi ha detto mio figlio, io gli ho chiesto per cosa e lui mi ha risposto contro di te. Ha fatto anche quello che io non avrei mai fatto, cioè mi ha chiesto che faccio? Io gli ho risposto di andare a giocare a pallone, magari è meglio che eviti di andare al corteo perché se becchi qualche giornalista sbagliato non fa una bella figura”.

