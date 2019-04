Matthew Lepre, milionario/ ”50mila dollari per un assistente” (Live Non è la D’Urso)

Il suo nome è Matthew Lepre, ha 26 anni ed è un imprenditore milionario che cerca una collaboratrice. Australiano di origine, bello da togliere il fiato, offre 50 mila dollari a un assistente per accompagnarlo nei suoi viaggi in giro per il mondo. E i requisiti richiesti, possiamo assicurarvi, non sono poi così proibitivi. In diretta a Live – Non è la D’Urso dalla Thailandia, l’imprenditore conferma di non avere ancora trovato la persona che fa al caso suo; per questo motivo il posto è ancora vacante, quindi è bene formulare ancora una volta la proposta di lavoro, questa sera in diretta televisiva. “Mi serve un assistente che mi possa aiutare a lavorare nei miei business perché ho tanto lavoro da fare e non ho molto tempo a mia disposizione – ha annunciato il ricco imprenditore su Canale 5 – quindi ho bisogno di qualcuno che gestisca il mio business”. Ma quali sono i requisiti che deve possedere la candidata ideale?

I requisiti richiesti

La candita ideale ad affiancarlo nei suoi viaggi in giro per il mondo, e che sarà retribuita con un cachet di oltre 50 mila dollari, secondo Matthew Lepre “deve saper utilizzare i social network, come Facebook, Insatgram”. Ma per accompagnarlo nel suo business ha bisogno soprattutto di “qualcuno che lavori duramente, qualcuno che abbia delle capacità”. In studio qualcuno gli chiede se sia così ricco come tutti credono, lui risponde: “Guadagno 120 mila dollari al mese, quando li guadagno. Quindi sì, direi che sono abbastanza ricco”. Poi qualcuno gli chiede se sia attualmente impegnato, lui replica: “Se sono single? Sì”. Lepre ci tiene inoltre a precisare che la candidata ideale deve saper fare “un’altra cosa molto importante”, cioè deve essere in grado di “fare anche degli spaghetti al ragù fantastici italiani”. E per il lavoro, rivela, non c’è limite d’età, così come conferma proponendo il posto vacante a Barbara D’Urso: “Ti vedo e tra l’altro sono interessato a ogni tipo di donna”.

