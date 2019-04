Paola Caruso/ Madre biologica e Francesco Caserta: la polemica (Live Non è la D’Urso)

La vita da mamma è una continua scoperta per Paola Caruso, che ha festeggiato appena ieri il primo mese di vita del suo Michelino. Il figlio tanto atteso e legato a tanta gioia, ma anche al dolore immenso di essersi vista abbandonata dall’ex compagno Francesco Caserta. “Mi hai insegnato a fare la mamma“, scrive in un recente post per ringraziare il piccolo e l’effetto avuto nella sua vita. Clicca qui per leggere il post di Paola Caruso. Irriconoscibile la showgirl, in lacrime durante la gravidanza e con il sorriso perenne subito dopo il parto. E forse è arrivato il momento per Paola Caruso di fare il salto decisivo e conoscere la madre naturale, un incontro che avverrà nella puntata di Live – Non è la d’Urso di oggi, mercoledì 3 aprile 2019. Va sottolineato che si tratta ancora di ipotesi e che non c’è nulla di certo sulla genitorialità della donna misteriosa che l’ha contattata tramite il salotto di Barbara d’Urso poche settimane fa. Ci sarà il lieto fine? A prescindere dagli ultimi eventi, l’ex Bonas sembra già vivere quell’happy end che tutti si aspettano alla fine di una favola. Ed ancora una volta è tutto dovuto a Michelino, “mio per sempre“, come dice la neo mamma fashion.

Le critiche dopo le apparizioni in tv con Michelino

A pochi istanti di vita, il figlio di Paola Caruso è diventato di diritto una delle baby social star della nostra epoca. Occhio strizzato a Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, anche se per ora Michelino sembra poter contare solo sul vasto amore della sua mamma. Presente in tv già quando era nel pancione immancabile, ospite nascosto di tante apparizioni sul piccolo schermo dell’ex Bonas. I sostenitori non mancano, ma anche gli haters ritornano a farsi sentire. Fra chi contesta alla showgirl quelle “mani da uomo“, aggiungendo pure un “che schifo” e chi ironizza sul fatto che Michelino rimarrà ospite fisso di tante trasmissioni almeno fino a quando diventerà nonno. Sono solo voci flebili di fronte alla marea di entusiasmo da parte di tanti ammiratori, che invece lodano la Caruso innanzitutto perché ragazza madre. Molte le testimonianze di donne che hanno vissuto la sua stessa esperienza una o due volte, così come le manifestazioni d’affetto di chi la segue senza sosta, magari sperando che un giorno quel duo che vede mamma Paola e Michelino al centro possa accogliere anche il papà.

