Per soldi o per amore/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas (oggi, 3 aprile 2019)

Nel cast Kirk Douglas

Oggi, mercoledì 3 aprile, alle 16,45 su Rete 4 va in onda “Per soldi o per amore” (titolo originale. “For Love or Money”), una commedia romantica del 1963 diretta da Michael Gordon. La sceneggiatura è di Larry Markes e Michael Morris, il film fu prodotto da Robert Arthur per la Universal International Pictures. I protagonisti del film sono Kirk Douglas, Mitzi Gaynor e Gig Young. Dopo essere apparso in un molti film come western ed epopee storiche, Kirk Douglas ha recitato in una commedia romantica, un genere che molte persone non erano abituate a vederlo. Leslie Parrish fu candidata ai Golden Globe nella categoria Esordiente più promettente.

Per soldi o per amore, la trama del film

Chloe Brasher (Thelma Ritter), una signora molto facoltosa, ha tre figlie alle quali vuole assicurare un futuro roseo e prospero. Per questo assume l’avvocato Donald Kenneth “Deke” Gentry (Kirk Douglas) per trovare tre uomini degni delle sue figlie. L’avvocato accetta e si mette subito all’opera: la prima ragazza riesce a darla in sposa a un esperto fiscale, per la seconda trova come marito un collega avvocato. I problemi hanno inizio con la terza ragazza. Per capire che tipo di uomo trovare, l’avvocato Gentry inizia a passare del tempo con lei… finendo per innamorarsene.

