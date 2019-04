Pupo/ “Poliamore con moglie e manager? Sarò bigamo per sempre” (Live Non è la D’Urso)

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, è pronto a svelare i segreti della sua vita sentimentale a tre nella nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Nel salotto di Canale 5 il cantante parlerà della sua intimità “poliamorosa” che attualmente lo lega alla sua prima moglie, Anna Ghinazzi, sposata nel 1974, e alla compagna e Manager Patricia Abati, al suo fianco da più di 25 anni. Pupo si confronterà inoltre con i pareri degli ospiti nelle cinque sfere, sfatando falsi miti e svelando dettagli ancora inediti sulla sua vita di coppia. “La nostra non è una famiglia allargata, è una famiglia”, ha rivelato il cantante in un’intervista concessa a La Vita in diretta, “Qui ci sono tre persone che hanno deciso di amarsi”. Secondo l’artista, infatti, si sono incontrati tre individui disposti “a non distruggere ma costruire” e da questo incontro “semplicemente e meravigliosamente consensuale” è nato “un rapporto che dà a me, a mia moglie, alla mia compagna molta dignità”.

Pupo, la moglie Anna Ghinazzi e la manager Patricia Abati “In amore accontento tutte e due”

Pupo non ha dubbi, l’amore è al centro della sua vita e alla sua età ha un rapporto molto importante con l’intimità; ma qual è il segreto per dividersi tra la moglie Anna e la sua compagna Patricia Abati, senza scontentare nessuna? “Io accontento tutte e due. Non lo faccio col bilancino”, ha spiegato il cantante a IlGiornalle.it, rivelando che per tutti e tre “la gelosia è superata”. “Per mia moglie – ha aggiunto poi l’artista – più che un marito penso di essere un figlio” e forse per questo ha oggi la possibilità di “fare quello che voglio”. Della sua esperienza Pupo ha accettato di parlare a Live – Non è la D’Urso, ma non è solito accettare tutte le richieste che gli giungono dal mondo della tv. È stato infatti invitato a partecipare a Ballando con le Stelle, ma anche a diversi reality show, tutti gentilmente declinati nonostante offrano “cifre interessanti, nell’ordine di qualche centinaia di migliaia di euro”.

“Sarò bigamo anche nell’aldilà”

“Sarò bigamo anche nell’aldilà”: è con queste Parole che Pupo, in un’intervista rilasciata a Oggi, ha parlato dell’amore che lo unisce alle sue due compagne, un legame che potrebbe non dissolversi con la fine della loro vita terrena. Il cantante, in occasione di un compleanno, ha infatti scelto infatti di regalarsi una cappella privata, che accoglierà, oltre alle sue spoglie, anche quelle di chi lo ha amato nel corso della sua vita: “Nella mia cappella ci sarà posto per me, per la mia compagna Patricia Abati, per mia moglie Anna e per le persone che amo”, ha confermato il cantante, che nella sua lunga carriera non ha mai nascosto la sua indomabile indole da fedifrago: “Quante sberle mi sono beccato perché confondevo i nomi delle donne”, ha rivelato in un’intervista a Oggi.



