Simona Ventura / “All’Isola dei Famosi hanno provato ad uccidermi ma sono tornata”

Simona Ventura torna a parlare dell’Isola dei Famosi e lo fa con parole molto forti. Intervistata nel nuovo numero del settimanale Chi, la conduttrice – presto in tv con la nuova edizione di The Voice of Italy – parla della sua esperienza come naufraga come un “tentato omicidio”, riferito alla sua carriera. «Ho fatto una cosa che nessuno al mondo aveva fatto: la naufraga di un programma che avevo condotto – dichiara la Ventura alle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, per poi aggiungere – L’isola dei famosi. Anche io, con il senno di poi, sono rimasta senza parole: lì hanno praticamente tentato di uccidermi, ma sono sopravvissuta. E sono tornata». Un “tentato omicidio” in quella che probabilmente la Ventura ha ritenuto essere un momento delicato della sua carriera.

SIMONA VENTURA PRONTA A THE VOICE

Carriera, quella di Simona Ventura, che presto aprirà una nuova parentesi con la conduzione della nuova edizione di The Voice of Italy. «Ho scelto di tornare qui, in Rai, Raidue perché avevo la possibilità di far esplodere tutta la mia potenza creativa», ha ammesso la conduttrice, spiegando che di prendere comunque parte ad un programma nel cui format la presenza del conduttore è spesso marginale. Così svela qualche anticipazioni su coloro che vi parteciperanno: «Trovare uno o più talenti capaci di avere una vita fuori, dopo e oltre il programma. Ne sono arrivati tanti da noi che sanno cantare. E sanno anche suonare, comporre e scrivere. The Voice è un inizio e dirò loro che un ‘no’ non è la fine del mondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA