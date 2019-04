Tina Rispoli/ Moglie di Tony Colombo “a vita vedova del boss?” (Live Non è la D’Urso)

Tina Rispoli e Tony Colombo sono pronti a ripercorrere le immagini inedite del loro grosso grasso matrimonio partenopeo a Live – Non è la D’Urso. In una cerimonia sfarzosa, che ha bloccatole vie di Napoli, i due lo scorso 28 marzo si sono detti sì, circondati dall’affetto delle persone care e dalla curiosità di migliaia di presenti. La folla, mista all’eccessiva ostentazione del lusso, hanno però attirato sugli sposi una serie di polemiche e sulla vicenda, a causa si alcuni permessi che non sarebbero stati richiesti, attualmente indagano i Carabinieri. Ma la polemica più aspra è quella che ha acceso i riflettori sulla Rispoli, vedova di Gaetano Marino, boss della camorra, in passato al centro delle faide tra Scampia e Secondigliano. Da quell’unione sono nati tre figli, di 23, 19 e 12 anni, ma la Rispoli non ci sta e a stette anni dalla morte del suo primo marito non vuole essere definita come “la vedova del boss”.

Tina Rispoli, “Quello che faceva fuori non lo vedevo e non lo sapevo”

“Sette anni dopo quel sangue, io devo essere indicata come la vedova del boss, i miei figli devono diventare i figli del boss?”, è con queste parole che Tina Rispoli ha recentemente commentato su Il Mattino le polemiche nate in merito alle sue nozze con il cantante neomelodico Tony Colombo. La neo sposa ha dichiarato infatti di non essere mai stata al corrente delle attività illecite del suo primo marito, sposato “Venticinque anni fa , con una cerimonia molto più semplice di quella di oggi”. Quell’uomo, assicura la moglie di Tony colombo, “in casa è stato marito e padre esemplare”, mentre “quello che faceva fuori non lo vedevo e non lo sapevo”. La verità sarebbe infatti arrivata come un fulmine a ciel sereno “quando è morto ammazzato”, mentre tutti ripetevano “quella parola: boss, boss, boss”.

La moglie di Tony Colombo, “Faremo vedere tutti i permessi”

Oltre a parlare del suo doloroso passato e della nuova vita al fianco di Tony Colombo, Tina Rispoli sarà nel parterre di Live – Non è la D’Urso per parlare della polemica sui mancati permessi per le nozze. La moglie del cantante partenopeo ha infatti annunciato sui social che questa sera chiarirà una volta per tutte la vicenda, portando con sé, nel salotto di Barbara D’Urso, le ricevute dei diversi nullaosta. “Non mancate, faremo vedere tutti i permessi e le autorizzazioni”, anticipa la Rispoli pubblicando una Storia su Instagram. La sua presenza su Canale 5 chiarirà una volta per tutte ogni polemica? “Mi sono appena sposata e probabilmente sono incinta – ha dichiarato la neo sposa a Il Mattino – dovrei essere felicissima e, invece, sono sospesa tra tristezza e rabbia”. Di seguito il filmato della sposa nel giorno delle nozze.



