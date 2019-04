Tommaso Paradiso sta male/ Stop al Love Tour dei TheGiornalisti in Calabria

Non è iniziato sotto i migliori auspici il Love Tour dei The Giornalisti che se in un primo momento hanno visto Tommaso Paradiso cadere sul palco salvandosi da una botola aperta, ma per una terribile laringotracheite che ha messo ko il frontman. Non sembra un periodo molto propizio per la band e se il buongiorno si vede dal mattino, la caduta di Paradiso la dice lunga su questo Love Tour che vede a rischio anche le prossime date. In particolare, proprio oggi i TheGiornalisti avrebbero dovuto esibirsi al PalaCalafiore di Reggio Calabria per un concerto che era stato già annunciato come tutto esaurito. La band ha annunciato l’impossibilità di esibirsi proprio per via di quello che è successo a Tommaso Paradiso tant’è che sui social si legge: “Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto di domani a Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l’ora di recuperare per essere lì con voi“.

LA PROMESSA DEI THEGIORNALISTI

Il messaggio pubblicato sui social, però, non riguarda solo il concerto di Reggio Calabria ma anche quello di Bari. Tommaso Paradiso ha affrontato la serata davvero con la gola in fiamme e la voce quasi a zero tanto che sui social si legge: “P.S. grazie Bari, non ce l’avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy. #LOVE“. Proprio il frontman sul palco ha promesso al pubblico di Bari che non solo torneranno a cantare ma lo faranno in modo gratuito per recuperare quello che è successo a causa della laringotracheite che ha colpito il cantante Tommaso Paradiso. Il pubblico reggino è già al suo secondo “niente di fatto” visto che proprio nei giorni scorsi Claudio Baglioni ha annullato la sua seconda data a Reggio Calabria per via di un malanno di stagione anche se lui, a differenza dei TheGiornalisti, non ha previsto una data di recupero.

