Uomini e Donne/ Barbara e Roberto, è finita? Lei è decisa, lui però… (Trono Over)

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Barbara De Santi ha deciso di chiudere la frequentazione con Roberto Acurzio. Le puntate del trono Over andate in onda negli ultimi giorni hanno più volte mostrato come la dama fosse infastidita dal fatto che Roberto non prendesse mai posizione nel difenderla dai numerosi attacchi, ed è stato proprio per questo che ha infine deciso di chiudere bruscamente. “Io non volevo assolutamente chiudere con Roberto, ma erano due mesi che lo pregavo di difendermi, almeno una volta, dai continui attacchi che ricevo.” ha raccontato Barbara alle pagine del magazine di Uomini e Donne, “Ogni volta io ci rimanevo male perché non prendeva le mie parti e ogni volta si scusava e diceva che l’avrebbe fatto.” Di fronte a questi comportamenti, la De Santi ha preso una decisione importante: dare un taglio netto alla loro storia.

BARBARA CHIUDE CON ROBERTO: È DAVVERO FINITA?

Prima, però, Barbara De Santi ha deciso di dare a Roberto un’ultima chance nello studio di Uomini e Donne. “Per questo ho deciso di metterlo alla prova in un momento tranquillo, di organizzare il confronto che avete visto ma non è riuscito a dire una parola, non si è schierato dalla mia parte neanche in quella situazione e a me sono cadute le braccia. – così ammette – Sono estremamente delusa.” È quindi di fronte all’ennesimo mancato gesto del cavaliere che Barbara ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione. Ma Roberto avrà accettato passivamente questa decisione o avrà deciso di tentare un ultimo chiarimento con Barbara? Solo le prossime registrazioni del trono Over sapranno dare una risposta a questo interrogativo.

