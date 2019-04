Uomini e Donne/ Natalia Paragoni va via? Duro affronto di Andrea (Trono Classico)

Se quello con Ivan Gonzalez è stato un percorso tormentato, ancor più per Natalia Paragoni lo è questo con Andrea Zelletta. Le nuove anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne ci svelano infatti che le cose per la corteggiatrice si stanno mettendo male, nonostante importanti gesti fatti nei confronti del tronista. Come svela ilvicolodellenews, nel corso dell’ultima registrazione, Natalia ha deciso di invitare Andrea a Sondrio per farle conoscere una persona per lei davvero importante: la sua bisnonna. Un gesto che Natalia tiene a sottolineare, visto che ammette di aver portato davvero pochi ragazzi a conoscere la sua famiglia. Il tronista si dice contento ma, subito dopo averla salutata, decide di fermarsi lungo la strada del ritorno per vedere un’altra corteggiatrice: Giorgia.

DURO AFFRONTO DI ANDREA A NATALIA

Quando Natalia Paragoni lo scopre, nello studio di Uomini e Donne, scoppia in lacrime e fa per lasciare lo studio. Maria De Filippi si accorge di quanto sia ferita la ragazza e ferma l’esterna mentre Andrea Zelletta cerca evitare che lasci lo studio, anche perché vuole che continui a guardare l’esterna con Giorgia. Il tronista infatti dice a quest’ultima che è molto fredda, cosa che lei spiega dicendo di essere una ragazza timida. Ma Natalia si trova poi a guardare anche l’esterna con Klaudia che porta Andrea a conoscere sua madre. La fine di questa esterna scatena però una lite tra tutte le corteggiatrici di Andrea che si accusano con durezza a vicenda, anche se le critiche più forti continuano ad essere proprio per Natalia.

