Veronica Sanchez è Alejandra/ Chi è? Il Molo Rosso: la tensione delle 2 protagoniste

Veronica Sanchez questa sera interpreterà il ruolo di Alejandra ne “Il Molo Rosso”, in onda sulla seconda rete di Casa Rai a partire dalla prima serata. Dopo la morte del marito Oscar, scoprirà la sua doppia vita. Per lei era un marito perfetto ed invece, si troverà alle prese con la conoscenza di Veronica, l’amante da moltissimi anni. Tra di loro, si creerà una forte simbiosi, fino a farle diventare le protagoniste centrali della serie. Raggiunta da InStyle per il 15esimo anniversario della rivista, ha raccontato anche aspetti particolari della sua immagine, ispirandosi agli anni sessanta anche se “preferisco mescolare un singolo indumento retrò con quelli attuali”. La rivista l’ha sempre trattata con amore, e lavorare con loro per lei è come stare in famiglia. Famosissima anche per la sua figura perfettamente longilinea, racconta di mantenere la linea per merito di una dieta a zona, consigliandosi anche con un nutrizionista. La sua è stata da sempre una vita divisa fra il teatro, il cinema e la televisione. Famosissima per il ruolo di Eva Capdevila Gomez nella serie televisiva Los Serrano, dal 2006 poi, ha interpretato anche moltissime altre serie di successo.

Il Molo Rosso: Veronica Sanchez è Alejandra

Veronica Sanchez Calderón è il suo nome completo ed è nata a Siviglia l’1° luglio del 1977 sotto il segno zodiacale del cancro. Dopo Los Serrano, successivamente è entrata a far parte anche del cast di Genesis, Senza identità e del film Le 13 rose. Ulteriormente la Sanchez ha ricevuto numerose nomination a importanti manifestazioni e fra queste ben tre nomination al Premio Goya. Questa sera, tutti gli estimatori di sempre la ritroveranno con gioia nella seconda rete di Casa Rai, a partire dalla prima serata. Per lei, il nuovo ruolo nella serie dal titolo “Il Molo Rosso”, interpretando il personaggio di Alejandra al fianco di attori come Alvaro Morte e Irene Arcos. La serie ambientata a Valencia, è stata ideata dal creatore de La Casa di Carta il titolo originale è El Embarcadero.

Chi è Veronica Sanchez?

Della vita privata di Veronica Sanchez si conosce molto poco. Ed infatti l’attrice appare molto riservata e, nonostante il grande seguito social, della sua vita sentimentale non emergono dettagli. Alta circa 165 centimetri, ha lasciato gli suoi studi di scienza per dedicarsi interamente alla recitazione e all’arte drammatica. Durante la sua carriera, ha conquistato il Premio dell’Unione degli Attori Spagnoli. “El embarcadero” (il titolo originale de Il Molo Rosso) è una specie di thriller drammatico in cui ogni atteggiamento è distinto dai sentimenti. “Il motore pulsante qui sono le emozioni”, ha confidato il suo creatore, Esther Martínez Lobato. “Ne La Casa de Papel basta una sparatoria per mantenere la tensione costante; qui hai solo la sensibilità e le emozioni, sei molto più nudo. Rendere una serie avvincente solo con le emozioni è molto più difficile”, concorda Álex Pina, altro creatore della serie. Fare una serie di questo tipo, in Spagna è insolito, così come afferma invece Sonia Martinez: “Probabilmente dovremmo andare dall’altra parte dell’oceano per vedere serie di questo tipo”. La tensione della serie, sarà creata dalle due protagoniste: Alejandra e Veronica.



