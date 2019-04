A raccontare comincia tu/ Ospiti del 4 aprile: Raffaella Carrà ricomincia da Fiorello

Il ritorno di Raffaella Carrà non poteva essere migliore visto che al suo fianco prenderà posto uno degli showman più amati e cercati della tv ovvero Fiorello. Le sue presenze in tv sono davvero contate e centellinate e questo è sicuramente un colpaccio che solo poche donne potevano riuscire a portare a casa e tra queste senza dubbio c’è un’icona della tv, Raffaella Carrà. La conduttrice farà oggi il suo ritorno in tv alla conduzione di A Raccontare comincia tu, un programma intimo ma divertente in cui la “padrona di casa” metterà a proprio agio gli ospiti per raccontare scorci di vite straordinarie, di particolari personaggi riusciti a raggiungere la fama in tutti i campi dello spettacolo e dello sport. Raffaella Carrà e il suo ospite saranno da soli, pronti a parlarsi e raccontarsi come due amici qualsiasi farebbero.

FIORELLO OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA

Il protagonista della prima puntata sarà proprio Fiorello ma nelle prossime puntate (sono sei in totale) ci saranno anche Sophia Loren, Maria De Filippi, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti e Paolo Sorrentino. Una serie di ricordi, racconti, rivelazioni e racconti lontani dal palco, dagli sgabelli o dalle poltrone di uno studio, ma in un luogo intimo tanto caro all’ospite di turno. La produzione di A Raccontare comincia tu è firmata da Ballandi Arts Luca Catalano, produttore esecutivo Rai3 Adriana Sodano mentre la regia non poteva non essere di Sergio Iapino al quale è affidata anche la direzione artistica. Il programma è ispirato al format spagnolo Mi Casa Es La Tuya e andrà in onda per sei settimane, salvo cambiamenti e imprevisti perché la conferma arriverà solo dagli ascolti tv. Raffaella Carrà è già in fibrillazione per l’evento e in un’intervista ad Agi.it ha spiegato: “Questo nuovo programma mi ha convinto, ma l tv stava benissimo anche senza di me, e io non sono una maniaca del video, mi occupo dei nipoti, viaggio, riposo la mente. Ormai sono grande ho avuto tanto dalla tv e posso anche stare senza. Anche se in questi anni mi sono chiesta più volte perché la Rai non mi avesse proposto di rifare Carràmba”.

