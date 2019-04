AL BANO: “SONO UN MISSIONARIO DI DIO”/ “Romina l’ho aspettata 8 anni. La Lecciso…”

E’ un Al Bano Carrisi che ha voglia di raccontare e di raccontarsi quello intervistato per il settimanale “Oggi” da Pierluigi Diaco. Il cantante di Cellino San Marco ha parlato senza remore del suo grande amore per Romina Power, per quella ragazza americana che secondo alcuni giornalisti dell’epoca, Al Bano aveva sposato solo per porre rimedio ad una “notte d’amore sbagliata”: “Con Romina è stato un amore a prova di bomba (…) Scrissero queste parole parlando della nostra primogenita, Ylenia. Si permisero perfino di dire che il nostro matrimonio sarebbe durato un mese. Frasi vergognose che io e Romina abbiamo superato alla grande. Sono stati anni bellissimi: incredibili e irripetibili. Quando Romina manifestò una certa stanchezza verso il nostro rapporto, fu molto difficile per me”. Ed è con queste parole che Al Bano introduce un discorso delicato, quello sulla sofferenza provocata dall’abbandono di Romina:”Non ho mai fatto il meridionale possessivo: “O con me o non esisti più”. L’ho rispettata, ho accettato le sue decisioni, le ho sopportate. Ma di punto in bianco mi sono ritrovato solo. Quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza”.

AL BANO: “ROMINA? ANNI IRRIPETIBILI”

Il racconto di Al Bano è quello di un uomo che ha sofferto, che ha sperato e lottato per il suo amore con Romina Power, ma che ad un certo punto è stato sconfitto:”La casa che insieme avevamo costruito a Cellino, che fino a poco prima della sua partenza era piena d’amore, di affetti e di bambini che gridavano, si è trasformata in vuoto, in silenzio, in qualcosa di tombale. Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”. Ed è nell’Al Bano “post-Romina” che si inserisce Loredana Lecciso, per la quale il cantante di Cellino dosa dolce e amaro:”Cosa avrei dovuto fare? Affogare nel silenzio e nella disperazione? Mi sono fatto forza e ho reagito. Loredana mi è sembrata subito una gran brava ragazza, intelligente, con una buona dialettica: ho ricominciato a vivere. Sei mesi bellissimi, poi il cambiamento: comincia a partecipare a trasmissioni tv facendo cose che io non potevo certo apprezzare, così le ho manifestato tutte le mie riserve. So che tra gli addetti ai lavori si diceva perfino che la regia di queste sue velleità artistiche fosse mia: una autentica bestialità”. L’intervista si chiude con una domanda sulla sua voce: “Come sta? Sta come la sente… Posso garantire che sto bene e ringrazio Dio di poter continuare a fare quello per cui sono nato: cantare”. E a proposito di Dio, è sempre al Cielo che si volge il pensiero:”A Dio non bisogna chiedere perché lui già sa tutto di noi. Lo ringrazio perché mi tratta come un suo figlio, o meglio: come un suo missionario”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA