AL BANO/ Video, duetto con Katia Ricciarelli con Felicità (Maurizio Costanzo Show)

Al Bano è tra gli ospiti del secondo appuntamento del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 4 aprile in seconda serata su Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco, reduce dalla partecipazione a “Live – Non è la D’Urso” in compagnia di Loredana Lecciso, è pronto a salire sul palco del popolare talk show condotto da Maurizio Costanzo. Possiamo anticiparvi che durante la puntata il cantante duetterà con Katia Ricciarelli sulle note di “Felicità”, una delle hit portate al successo con l’ex moglie Romina Power. In questi giorni il cantante per la prima volta ha rotto il silenzio parlando della fine del matrimonio con Romina: “Con Romina è stato un amore a prova di bomba. Quando ci unimmo in matrimonio, molti giornalisti scrissero che la stavo sposando per una notte d’amore sbagliata”. Un racconto che comincia da lontano quello fatto da Albano al settimanale Oggi: “È una storia che nasce da lontano: io, figlio di un contadino, negli anni d’oro dello spettacolo italiano sposo la figlia di un grande attore di Hollywood, Tyrone Power. Le confesso, e glielo giuro, che non sapevo chi fosse lei e lei non sapeva chi fossi io”.

Al Bano Carrisi e Romina Power

Un matrimonio da sogno quello tra Al Bano e Romina Power che nel 1970 decidono di pronunciare la promessa. Poco dopo nascono quattro bellissimi figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Nonostante le previsioni, il matrimonio tra i due resiste a lungo superando perfino la tragica scomparsa nel 1993 di Ylenia Carrisi. “Si permisero perfino di dire che il nostro matrimonio sarebbe durato un mese” ha raccontato il cantante di Cellino San Marco che, a distanza di tantissimi anni, non ha timore nel precisare: “frasi vergognose che io e Romina abbiamo superato alla grande”. Una storia d’amore durata quasi 30 anni, che ha fatto sognare e continua ancora oggi il pubblico italiano. Poi la fine: Romina decide di lasciare Cellino San Marco.

“La scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza”

“Sono stati anni bellissimi: incredibili e irripetibili” ha raccontato Al Bano, che per la prima volta ha raccontato il dolore nell’allontanarsi dalla sua amata Romina. “Quando Romina manifestò una certa stanchezza verso il nostro rapporto, fu molto difficile per me” precisa il cantante che non si è mai comportato da uomo del sud possessivo verso la sua donna. Anzi Albano l’ha sempre rispettata, ha accettato ogni sua scelta e decisione, ma ad un certo punto della loro storia si è ritrovato improvvisamente da solo. “Quella scelta di Romina ha cambiato la mia esistenza. La casa che insieme avevamo costruito a Cellino, che fino a poco prima della sua partenza era piena d’amore, di affetti e di bambini che gridavano, si è trasformata in vuoto, in silenzio, in qualcosa di tombale” ha raccontato il cantante che non ha nascosto di aver atteso otto lunghi anni il ritorno di Romina. Poi nella sua vita è arrivata Loredana Lecciso, la seconda moglie che gli ha regalato i bellissimi Jasmine Bido. Clicca qui per veder il video di Al Bano



