Alessandro Bigatti/ Video, “Che impresa arrivare fino a qui” (MasterChef Italia 8)

Alessandro Bigatti ha conquistato il suo posto nella finale di MasterChef Italia 2019 con non poca fatica. Nella semifinale, il concorrente lodigiano è stato protagonista di una serie di siparietti con il suocero Giancarlo, suo sous-chef durante l’Invention test, che hanno divertito anche i giudici. Alessandro ha speso belle parole per il suocero e datore di lavoro: “Abbiamo il nsotro rapporto che è molto carino e profondo. Non siamo mai stati così tanto tempo spalla a spalla. Anche se non me lo dice mai, mi vuole un gran bene. Anche se non mi fa i complimenti, il modo migliore per dirmelo era venire qui oggi“. Purtroppo il piatto presentato da Alessandro è stato uno dei peggiori della puntata e l’aspirante chef, insieme a Guido, è stato esclusao dalla prova in esterna in attesa di affrontare il Pressure Test. Alessandro ha affrontato con grinta l’ultima prova, che consisteva nel copiare una ricetta realizzata da Antonino Cannavacciulo, ed è riuscito a raggiungere la balconata e il suo posto in finale.

Il percorso di Alessandro Bigatti: una crescita continua…

A poche ora dalla finale, Alessandro Bigatti ha ripercorso la sua avvuntra nella cucina di MasterChef Italia 2019: “Le selezioni sono state dure, sono partito molto basso, senza aspettaive, senza fa vedere cosa sono capace di fare. Piano piano ho preso consapevolezza in me e ho fatto un bel percorso“, ha detto alle telecamere di Sky. Il lodigiano ha ricordato il duello e la prima volta che ha messo piede nella cucina più amata d’Italia. La sua esterna preferita è stata quella di Alba: “Anche se ho perso, mi sono sentito molto bene. Mi è piaciuta la brigata“. Facendo un bilancio, Alessandro si dice soddisfatto del suo percorso: “È stato difficile arrivare fino a qui, ma quando fai una cosa che ti piace i giorni passano molto velocemente. Mi sono divertito tantissimo e l’adrenalina me la ricorderò per molto tempo“. Uno dei ricordi più belli è stata la prova con chef Marco Pierre White: “Una prova importane e tanto difficile. Le parole e l’emozione dello chef… l’ho sentito molto vicino a me” Clicca qui per vedere l’intervista ad Alessandro Bigatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA