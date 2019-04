Amici 18, Serale/ Giordana e Tish, lite a distanza: “Mi stai antipatica, ti nomino!”

Non si arrestano gli scontri tra le squadre Bianca e Blu di Amici 18. Il problema continuano ad essere le nomination che mettono in luce due modi totalmente diversi di vedere le cose. Per i Bianchi si dovrebbe nominare in base anche ai rapporti umani, preservando le persone con le quali si ha un’amicizia forte; per i Blu si dovrebbe votare secondo meritocrazia, dimenticando i rapporti umani. Questo scatena un botta e risposta a distanza che porta Giordana a fare una sua forte considerazione. “Non fanno il mio nome perché, anche se gli sto sulle pal*e, un po’ paura gli faccio. – e continua – È l’unico modo, altrimenti dovresti dire Giordana subito; perché non lo fai, visto che non mi sopporti? È un atteggiamento un po’ controsenso, cioè per come sono fatta io, se non sopporto una persona preferisco mandare quella persona con cui non ho rapporto, scontrarmi con quella persona e far vedere quanto valgo.”

GIORDANA ATTACCA TISH: “LA NOMINERO’ PER PRIMA!”

Giordana si dice ben poco contenta non solo dell’uscita di Tish nei suoi riguardi durante il primo serale di Amici 18 ma anche di quanto detto da Jefeo. Il cantante si è schierato dalla parte di Tish e delle sue considerazioni, cosa che Giordana non riesce a spiegarsi. “Ma dovresti essere contento che non ho fatto il tuo nome!” sbotta la Angi, che poi tiene a ribadire che sabato prossimo, se capiterà, il suo nome non cambierà e sarà ancora una volta Tish “Perché è la persona che mi piace meno, mi sta antipatica, così non c’è dubbio di interpretazione”. Intanto sono stati svelati gli ospiti della prossima puntata del serale di Amici: si tratta di Ermal Meta con Fabrizio Moro, di Al Bano Carrisi e del violinista Charlie Siem.

