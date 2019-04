Ammore e malavita/ Su Rai 2 il film dei Manetti Bros. (oggi, 4 aprile 2019)

Nel cast Giampalo Morelli

Questa sera, giovedì 4 aprile, alle 21.20 in prima tv su Rai 2 va in onda il film “Ammore e malavita”, diretto dai Manetti Bros. Dopo “Song’e Napule”, i fratelli registi rimangono a Napoli – a Torre Annunziata – dove mescolano la musica neomelodica con trame più o meno poliziottesche. Il film ha ottenuto dieci candidature e vinto tre Nastri d’Argento, quindici candidature e vinto cinque David di Donatello, tra cui miglior film. Molto apprezzata la colonna sonora di Pivio e Aldo De Scalzi e la canzone originale “Bang Bang”. I protagonisti del film sono Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Carlo Buccirosso, Claudia Gerini e Raiz.

Ammore e malavita, la trama del film

Ciro (Giampaolo Morelli) è un killer al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), detto “o’ re do pesce” e dell’astuta moglie donna Maria (Claudia Gerini). Quando don Vincenzo decide di fingersi morto per scappare e rifarsi una vita, Ciro e l’amico Rosario (Raiz), detti “Le tigri”, vengono incaricati di eliminare una giovane infermiera che ha visto a visto il boss vivo. Solo che l’infermiera è Fatima (Serena Rossi), la ragazza con cui Ciro è cresciuto a Torre Annunziata e che ha sempre amato. Quando Ciro la vede tra le corsie dell’ospedale capisce di non poterla uccidere. Per il killer c’è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e uccidere chi li vuole uccidere. Inizia così una lotta senza quartiere tra i vicoli di Napoli. I due moderni Romeo e Giulietta riusciranno a coronare il loro sogno d’amore?

