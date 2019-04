Antonino Cannavacciulo/ Video, 20 anni sul Lago d’Orta (MasterChef Italia 8)

Antonino Cannavacciulo è da sempre il più divertente ma severo giudice di MasterChef Italia 2019. Nella semifinale ha cucinato con Valeria, Guido e Alessandro, che non sono riusciti a nascondere le espressioni preoccupate dei loro volti: “Io mi inventerò una ricetta e voi dovrete seguirmi, stando dietro passo dopo passo”, ha detto lo chef. Alessandro Bigatti, in un’intervista post prova, ha detto che gli sembrava di dover correre dietro a una lepre che corre in autostrada. Durante la prova lo chef Cannavacciulo ha ricevuto un’inaspettata telefonata e ha dovuto lasciare la cucina per un “improvviso contrattempo” lasciando i tre concorrenti da soli a terminare il piatto che aveva immaginato. Clicca qui per vedere lo chef ai fornelli. Lo chef Cannavacciuolo ha la capacità di sdrammatizzare con il suo accento napoletano e la simpatia prorompente. Sempre la battuta al momento giusto, ma anche la delicatezza di dare giudizi negativi senza ferire i partecipanti.

Antonino Cannavacciuolo festeggia 20 anni a Villa Crespi

Antonino Cannavacciuolo è entrato a far parte della giuria di MaterChef Italia 2019 a partire dalla quinta edizione e non ha più lasciato il suo posto nella cucina. In questi anni è riuscito a conquistare la stima e la simpatia dei concorrenti del cooking show: “È sempre bello sentire parlare gli chef di cucina, conoscere i loro consigli e segreti In cucina non si finirà mai di scoprire cose nuove. Grazie”, ha scritto la finalista Gloria Clama, pubblicando su Instagram una foto insieme all chef. Anche il capitano Salvatore Cozzitorto ha voluto ricordare le parole con cui lo Cannavacciulo lo ha accolto in gara: “Prendi il grembiule, però ricorda Uagliù: ‘o ciuccio è ferito ma nun è muorto! (Hai vinto la battaglia ma non la guerra)”. Per Cannavacciuolo e la sua famiglia il 2019 è un anno importante: “20 anni fa oggi, poco più che ventenni, abbiamo dato inizio, con non pochi timori, a quello che si è poi rivelato un sogno incredibile. Auguri Villa Crespi e grazie a tutti i nostri ospiti e alle persone che ogni giorno, insieme a noi, hanno fatto si che l’impossibile diventasse possibile”, ha scritto la moglie Cinzia Primatesta.

