Arnold Schwarzenegger, Terminator is back/ Foto, prima immagine di Dark Fate

Arnold Schwarzenegger, Terminator is back: l’attore americano ha svelato la prima immagine ufficiale del nuovo capitolo della saga prodotta da James Cameron. Diretto da Tim Miller, Dark Fate sarà il sesto film della serie cinematografica e sarà un seguito diretto dei primi due titoli (Terminator e Terminator 2: Il giorno del Giudizio). Ma non solo: c’è grande attesa in vista del CinemaCon, con la casa produttrice della Paramount che ha annunciato che alcune scene verranno mostrate in anteprima esclusiva nel corso della fiera del cinema americano in programma in questi giorni a Las Vegas. L’uscita in sala è attesa per il 1° novembre 2019 e ci sono ulteriori conferme sul cast del lungometraggio: Linda Hamilton, Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Natalia Reyes e Diego Boneta.

ARNOLD SCHWARZENEGGER E’ TERMINATOR: LA PRIMA IMMAGINE UFFICIALE

Grande attesa, dunque, per uno dei film più attesi al cinema di questa stagione. Come riporta Cinematographe, Arnold Schwarzenegger aveva parlato così recentemente del sesto capitolo della saga: «È stato un film interessante da fare con Tim alla regia e Jim Cameron come produttore. Jim Cameron al momento sta girando i film di Avatar, ha deciso di assumersi questa grande responsabilità, e quindi è molto impegnato con quel franchise, MA è un maniaco del controllo, e come ben sapete Terminator può essere considerato una sorta di figlio per lui. Per questo motivo, ha deciso di essere coinvolto nelle riprese, quindi c’erano conversazioni interessanti su quale direzione prendere in certe scene o come sarebbero finiti i dialoghi o quale aspetto avrebbe dovuto sfoggiare un certo individuo e cose del genere. C’è stata una grande collaborazione tra Jim e Tim Miller. Sento che questo film è davvero in buone mani con entrambi al comando».

