Ascolti TV mercoledì 3 aprile/ Live – Non è la d’Urso riprende quota, Carmelita choc!

Barbara d’Urso ieri sera si è dovuta scontrare con la replica de Il Commissario Montalbano e il debutto della serie spagnola Il Molo Rosso. Nonostante questo, gli ascolti TV portati a casa, hanno subito un’impennata positiva verso l’alto e attualmente, la nostra Carmelita Nazionale sta rispettando appieno il desiderio dell’azienda di fare almeno il 12% di share. “Questo è un esperimento che vuole fare l’azienda, di un prodotto che possa garantire gli ascolti di cui hanno bisogno ed in questo momento all’azienda serve il 12%. In questo momento l’obiettivo di Canale Cinque è il 12% e vi assicuro che non è facile raggiungere con la contro-programmazione della Champions e di Chi l’ha Visto con un programma totalmente nuovo. In questo show si parla solamente e non è facile fare il 12%”, ha dichiarato la ruspante conduttrice napoletana nel corso della conferenza stampa di presentazione dello show in prime time. Durante il quarto appuntamento di ieri, si sono avvicendati in studio: Morgan, Paola Caruso, Pupo e la coppia “neomelodica” formata da Tony Colombo e Tina Rispoli. Ecco a seguire, tutti gli ascolti in dettaglio di ieri, mercoledì 3 aprile 2019.

Ascolti TV mercoledì 3 aprile 2019: Live – Non è la d’Urso riprende quota

Ecco gli ascolti TV di mercoledì 3 aprile 2019, partendo dalla Rai. Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere ha registrato 5.018.000 telespettatori, share 22,7%. Su Rai 2 la prima puntata de Il Molo Rosso ha totalizzato 1.485.000 telespettatori, share 6,3%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli ha concluso con 1.950.000, 9%. Spostandoci su Mediaset, la quarta puntata di Live – Non è la d’Urso, ha registrato 2.515.000 telespettatori, share 14,1%. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto 1.373.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 il film Die Hard – Vivere o morire ha registrato 862.000 telespettatori, share 4,1%. Per quanto riguarda le altre reti minori, eccovi gli ascolti in dettaglio: Su La7 Atlantide ha registrato 496.000 spettatori con share dell’1.9%. Su Tv8 Masterchef All Stars segna 449.000 spettatori con il 2%. Sul Nove in ultimo, Viva l’Italia ha raccolto 294.000 di spettatori con l’1.3%

