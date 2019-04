Attilio Fontana a Clizia Fornasier/ Foto, dedica d’amore: “auguri amore mio”

Attilio Fontana commuove i suoi followers pubblicando sul proprio profilo una dolce foto in cui è insieme alla compagna Clizia Fornasier scrivendo una romantica dedica per il suo compleanno. “Auguri Amore Mio, sei la primavera in tutte le stagioni della vita. Che tutte le tue creature sboccianti possano inondare questo mondo di colori e inchiostri preziosi… Buon compleanno Clizia Fornasier. I FoFo sono con te”, scrive il cantante che non nasconde il grande amore che prova per la compagna a cui sarà sempre grato per avergli donato i due doni più belli della sua vita ovvero i figli Blu e Mercuzio, come il celebre personaggio della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta. Dopo essersi incontrati a Tale e Quale Show, i due non si sono più lasciati ed oggi non solo sono sempre più uniti e innamorati, ma hanno formato anche una meravigliosa famiglia.

Attilio Fontana e Clizia Fornasier innamorati folli

E’ un giorno speciale per Clizia Fornasier e Attilio Fontana che si sono uniti ancora di più da quando sono diventati genitori. Ad avvicinari è stata anche una brutta esperienza vissuta quando l’attrice aspettava il primo figlio Blu. “Abbiamo avuto un brutto incidente. Lei era all’ottavo mese di gravidanza del nostro piccolo Blu – aveva raccontato Fontana a “Nuovo” – e l’automobile sulla quale viaggiavamo è andata completamente distrutta”. Fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze: “Non so se è stato qualcosa di più grande di noi. Ma, mentre eravamo bloccati nell’abitacolo della nostra vettura, dal mio portafogli è uscita fuori l’immaginetta di Padre Pio e ci siamo salvati”. Ospite di Caterina Balivo, poi, Attilio, parlando di Cizia, ha detto: “è il regalo più prezioso”.





