Belen Rodriguez/ “È amore con Stefano De Martino: annuncio al compleanno di Santiago?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Non sembrano esserci più dubbi sul ritorno dell’amore tra la showgirl argentina e il conduttore napoletano che, a distanza di tre anni dalla decisione di separarsi, hanno ritrovato la passione e la complicità che li aveva spinti prima a diventare genitori e poi a sposarsi. Le utime foto pubblicate dal settimanale Chi, infatti, mostrano Belen, Stefano e Santiago godersi una splendida giornata in famiglia. Tra i due non mancano baci, abbracci e sguardi complici. Un rapporto che è tornato a crescere dopo la fine della storia della showgirl con Andrea Iannone con il quae ha tentato di rifarsi una vita senza, tuttavia, riuscirci. Giorno dopo giorno, così, vedendosi abituamente per il figlio Santiago, Belen e Stefano hanno capito di non poter rinunciare al loro rapporto e oggi, i fans aspettano solo l’annuncio ufficiale.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino annunciano il ritorno di fiamma al compleanno di Santiago?

Sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino stanno proteggendo la storia evitando di parlarne e di sbandierare i propri sentimenti. Entrambi, infatti, evitano di pubblicare foto sui social che, ormai, utilizzano soprattutto per motivi professionali condividendo raramente foto della vita privata. Gli scatti che sono stati pubblicati nelle utime settimane, però, testimoniano ormai il ritorno di fiamma tra i due. I baci tra Belen e Stefano hanno scatenato l’entusiasmo dei fan che, da anni, speravano di vederli nuovamente insieme, felici e innamorati come il primo giorno. Il momento fatidico per annunciare a tutti di essere tornati insieme potrebbe arrivare il 9 aprile, giorno in cui Santiago compirà sei anni. Da genitori innamorati del oro bambino, sicuramente, Belen e Stefano festeggeranno il suo compleanno con una grande festa. Sarà l’occasione giusta per confermare tutti i rumors delle ultime settimane?

© RIPRODUZIONE RISERVATA