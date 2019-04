BRANDO BERTRAND/ Video “lo spot del succhino fu la svolta” (Maurizio Costanzo Show)

Brando Bertrand è tra gli ospiti della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 4 aprile 2019 in seconda serata su Canale 5. Classe 1997 di professione modello, Brando è diventato famoso negli ultimi mesi complice uno spot televisivo in cui mostra il fisico scolpito e palestrato. La popolarità scoppiata grazie allo spot Idealista ha trasformato Brando in una celebrity da 17 mila follower su Instagram e tra le più richieste del piccolo schermo. Nelle ultime settimane, infatti, ha partecipato a diversi programmi di successo: da “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso a “C’è posta per te” di Maria De Filippi dove è stato un “regalo-sorpresa” per Luciana Littizzetto. Oltre a lavorare nel mondo della moda, Brando ha una grandissima passione per il pianoforte e studia giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano.

Brando Bertrand, spot del succhino

“Da un annetto ho intrapreso la carriera da modello finora ho lavorato solo per sfilate, ma quella campagna pubblicitaria è stata davvero la svolta” con queste parole Brando Bertrand ha raccontato questo momento di grande successo e popolarità. A soli 22 anni, infatti, è ricercatissimo non solo nel mondo della moda, ma anche nel mondo della televisione. Riguardo lo spot del succhino, il modello ha ricordato il giorno del provino: “quel giorno non ero nudo ma in intimo. Mi hanno fatto camminare e recitare la battuta che poi sarebbe diventato il claim della pubblicità. A quel genere di casting partecipano spesso anche attori e professionisti, non ci speravo proprio”. Alla fine a spuntarla è stato proprio lui complice un fisico da urlo: 1.90 per 90 chili. Dietro ad un fisico tonico e palestra c’è tanto impegno: “vado tutti i giorni in palestra per circa due ore mi capita di andare anche due volte al giorno. C’ho messo tre anni per scolpire così il mio fisico. Lo sport ti fa toccare con mano la tua forza fisica e ti fa capire la tua forza interiore”. Non solo palestra, Brando è un grandissimo appassionato di canottaggio.

“I miei genitori favorevoli ad una carriera nel mondo della moda”

Per quanto riguarda la vita privata Brando Bertrand è single: “non sono alla ricerca di una fidanzata. Se viene, viene” ha dichiarato. Sicuramente le sue quotazioni sono al rialzo dopo la messa in onda dello spot in cui il bel 23 enne milanese mostra un fisico pazzesco e un lato b da urlo! “Senza ipocrisia, fa piacere essere riconosciuto come un sex symbol — dichiara —. La bellezza estetica è fondamentale ma si deve andare oltre. Bisogna trasmettere dei valori. Come dicevano gli antichi, “kalòs kai agathòs”, è la mia frase di vita. Il mio messaggio è che mi sono reso conto che possiamo essere più liberi di quello che pensiamo. Mi spiego, essere in un modo non implica non essere in un altro modo. Nel mio caso, ad esempio, essere un palestrato non mi impedisce di commuovermi mentre ascolto Chopin. Io voglio poter fare tutte le cose”. Ora che è uno dei modelli più richiesti può contare anche sull’appoggio della famiglia: ” miei da giovani hanno lavorato nel mondo della moda e sono favorevoli a questa mia carriera”.





