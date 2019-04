Britney Spears ricoverata in clinica psichiatrica/ Sconvolta per la salute del padre

Britney Spears dopo mesi di silenzio, ha deciso di pubblicare uno strano messaggio tramite social, lasciando i fan sbigottiti. “Innamorati di prenderti cura di te stesso. Mente, corpo e spirito Abbiamo bisogno di prenderci un po’ di tempo per un po’ di tempo per noi”, ha scritto sul suo account ufficiale di Instagram. Secondo ciò che ha rivelato TMZ, la nota cantante sarebbe stata ricoverata all’interno di un centro di salute mentale: ma per quale motivo? A quanto pare, il padre della popstar dopo avere subito due interventi nel corso dei mesi passati, non sta migliorando e il suo stato di salute non esattamente al top, avrebbe destabilizzato di molto la cantante, tanto da richiedere un aiuto presso un centro specializzato. “La Spears è stata ricoverata in un centro di salute mentale. Fonti vicine a Britney ci hanno detto che lei è sconvolta dalla malattia di suo padre. Pare che la cosa sia piuttosto seria e non stia migliorando”, si legge su TMZ.

Britney Spears ricoverata presso una clinica psichiatrica

Jamie Spears, padre di Britney, ha avuto 2 interventi chirurgici all’intestino e al colon. Il secondo intervento è recente, ma l’uomo ha sofferto di varie complicazioni. I problemi di Jamie sono iniziati alla fine dello scorso anno ed ancora non si è trovata una soluzione valida. Britney Spears sta attraversando un periodo molto particolare e difficile. Le fonti di TMZ dicono che Britney si sarebbe registrata nella struttura circa una settimana fa, dove resterà per 30 giorni. Pare che il quadro clinico del padre dell’artista sia in peggioramento – tanto che Britney ha anche sospeso la propria residenza a Las Vegas per prendersi interamente cura di lui. La celebre popstar già nel 2007, aveva manifestato dei chiari segni di squilibrio, legati alla propria salute mentale. Ed infatti nel 2008, è stata anche sotto la tutela di un procuratore.

