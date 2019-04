Bruno Barbieri/ Si sbilancia con Gilberto e poi… (Masterchef Italia 2019)

Bruno Barbieri è un giudice tra i più silenziosi di Masterchef Italia 2019, ma i suoi interventi spesso per i concorrenti, anche in questa edizione, sono stati davvero molto pesanti, perché lui non ha mezzi termini sia nel lodare che nel dare invece dei giudizi negativi. Spesso si è scontrato con le idee dei colleghi ma questa ultima puntata invece si é visto molto solidale con Joe Bastianich per quanto riguarda l’atteggiamento altezzoso del concorrente Gilberto. Ha infatti poi assaggiato i suoi piatti con una critica molto attenta anche se sempre con la sua giusta valutazione. Per quanto riguarda invece la prova della mistery box ha fatto i complimenti a Gilberto nonostante il comportamento ma ha anche sottolineato che le verdure non erano grigliate bene e che quindi poteva togliere il sorrisetto dalle labbra. Ma poi durante la prova finale dove Cannavacciuolo era ai fornelli con i concorrenti abbiamo visto Barbieri divertirsi molto per le performance del collega, per le sue battute, ma poi tornare serio per giudicare il piatto che ha dato vita al poker di finalisti che la prossima settimana lotterà per diventare il miglior cuoco non professionista del 2019.

BRUNO BARBIERI, DALLE CRITICHE AI COMPLIMENTI: COME ANDRA’ LA FINALE?

Per la critica oltre ad essere un cuoco stellato é anche un bravo presentatore. Bruno Barbieri ha la capacità di gestire al meglio le situazioni, lui prende tutto quello che fa con molta passione e serietà ha scritto sui social e quindi essere giudice per lui é un impegno molto importante tanto da portarlo a volte a risultare antipatico per i suoi eccessi di serietà. Sembra impostato e poco incline a dare aiuti, spesso si scontra con i colleghi quando ci sono le decisioni eliminatorie da prendere, ma alla fine le persone lo apprezzano proprio perché non ha mezzi termini, non si crea problemi se piaci o meno, lui ti dice tutto quello che pensa senza mezzi termini e i suoi follower lo amano proprio per questo. Per l’ultima puntata ci si aspetta il solito Barbieri, quello che senza tanti giri di parole fa capire se la persona piace o meno, se il percorso intrapreso per lui è giusto o sbagliato. Tutto questo per un giudice é fondamentale, saprà così giudicare con imparzialità tutto quello che vede e così avere l’obbiettivo di una sincera decisione del vincitore.

