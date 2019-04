Cesare Cadeo è morto/ Aveva 72 anni: lascia tre figli, ecco perchè

Lutto nel mondo della televisione: Cesare Cadeo è morto all’età di 72 anni. Il conduttore e giornalista è stato protagonista sul piccolo schermo in diversi programmi ed è stato al fianco di istituzioni del calibro di Mike Bongiorno e Sandra Mondaini. Una grande esperienza in televisiva ma anche un’avventura nel mondo della politica: Cadeo è stato assessore allo Sport della Provincia di Milano tra il 1999 e il 2004, sotto la presidenza di Ombretta Colli. Tra i numerosi programmi di cui è stato protagonista ricordiamo Gol, Superflash, Buongiorno Italia, Record, Super Record e Super Record Sport e Pentatlon. È stato inoltre il presidente di Milanosport, la società per azioni creata dal comune di Milano, per gestire gli impianti sportivi comunali.

CESARE CADEO E’ MORTO: LUTTO NEL MONDO DELLA TV

Lo scorso 22 gennaio 2019 Cesare Cadeo ha rilasciato l’ultima intervista ai microfoni de L’Unione Sarda: «Che fine ha fatto Cesare Cadeo? Vive e lavora lontano dagli schermi. Ma continua ad avere idee e a provare a realizzarle. L’ultima? Uno spettacolo teatrale, dal titolo ‘Il venditore di sogni’, di cui sono autore assieme a Franco Fiume e Tonino Scala». Decine i messaggi di cordoglio e di omaggio sui social network, a partire da quello di Gianfranco Rotondi: «Addio a Cesare Cadeo,volto storico del tg5.Un gentiluomo.Per anni abbiamo festeggiato assieme in un teatro milanese il Natale della Dc.Lo faceva gratis,per amicizia.Come si usava a Milano quando ci arrivai.Riposi in pace». Questo il commento di Luca Serafini: «ciao amico mio … 40 anni insieme tra Mediaset e Milan, la nostra ironia e i nostri amori per le cose belle. Restano l’affetto e quel vuoto che la vita restante colmerà con i mille ricordi». Infine, il tweet di Giulio Mola: «se n’è andato Cesare Cadeo…galantuomo della tv e tifoso milanista vero…r.i.p.».

