Chi l’ha visto?, Roberta Bruzzone nuova conduttrice?/ “No! La Sciarelli è bravissima”

Da giorni circola sul web l’indiscrezione secondo la quale Roberta Bruzzone, nota criminologa, prenderà il posto di Federica Sciarelli alla conduzione di “Chi l’ha visto?“, storico programma di Rai3 dedicato alle persone scomparse. Una notizia che non ha però trovato alcuna conferma e che, anzi, oggi trova la sua secca smentita. Roberta Bruzzone ha infatti smentito il passaggio a Rai 3 per la conduzione del programma in questione e, di conseguenza, anche l’occupazione del posto della conduttrice storica dello show Federica Sciarelli. Contattata da Fanpage, Roberta Bruzzone ha infatti chiarito la questione, eliminando categoricamente la possibilità di prendere il posto della Sciarelli per la quale, inoltre, ha avuto parole positive. “Smentisco nella maniera più assoluta. – ha dichiarato la Bruzzone – Non ho ricevuto alcuna proposta dal programma e anche se l’avessi ricevuta non l’avrei accettata.”

Roberta Bruzzone: “Federica Sciarelli è bravissima!”

Roberta Bruzzone, ai microfoni di Fanpage, continua sottolineando la bravura della collega: “Lì c’è Federica Sciarelli che è bravissima e fa benissimo quel tipo di lavoro, un lavoro delicatissimo.” Così aggiunge secca: “Questa fake news è la dimostrazione di quanto siano boccaloni certi giornalisti che non fanno verifiche. Sono cinque giorni che gira e voi siete stati i primi a chiamarmi.” D’altronde c’è da dire che quella dell’abbandono di Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?” è un’indiscrezione che nei mesi precedenti si è già diffusa sul web e in più di un’occasione. Eppure, anche stavolta, la notizia trova la sua smentita, ora nelle parole di Roberta Bruzzone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA