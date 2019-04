Demetra Hampton nuda su Instagram/ Foto, pioggia di complimenti: “splendida”

Demetra Hampton nuda su Instagram. L’attrice ed ex modella che ha fatto impazzire tutti con la sua bellezza quando è arrivata in Italia e che sull’Isola dei Famosi 2019 non ha fatto in tempo a sfoggiare le sue curve ancora mozzafiato, ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo reality pubblicando su Instagram una foto in cui appare in tutta la sua bellezza. Nello scatto in questione, infatti, Demetra Hampton appare senza veli mentre è stesa a pancia in giù sul letto mostrando così il perfetto latoB parzialmente coperto da un fiocco. Nulla, dunque, è lasciato all’immaginazione dei followers che possono ammirare il fisico statuario della Hampton che fa ancora invidia anche a tante ragazze ventenni. Uno scatto che i fans definiscono artistico e per niente volgare.

DEMETRA HAMPTON NUDA SU INSTAGRAM: “FINALMENTE…”

Nonostante la sua avventura sull’Isola dei Famosi 2019 sia durata un soffio di vento, Demetra Hampton ha risentito della fatica fatto per tornare dall’Honduras e partecipare alle varie trasmissioni televisive in qualità di ex naufraga. Ora che tutto si è concluso con la vittoria di Marco Maddaloni, la Hampton può finalmente riposarsi e ricaricare le pile. Per concedersi un riposino rigenerante, così, ha pensato bene di mettersi comoda scrivendo: “Finalmente sleep, finalmente chiuso con’Isola dei Famosi”. Più che le sue parole, però, i fans hanno notato la sua bellezza statuaria complimentandosi così con lei. “Splendida ed artistica posa. Meraviglioso fisico. Complimenti”, “Nuda squisitezza, nuda bellezza. Sei meravigliosa, Demetra”, “speravo di ammirare le tue stupende e lunghe gambe…ma qui c’è molto ma molto di più!!”, sono solo alcuni dei commenti dei fans.







