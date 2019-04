Fabrizio Bracconeri/ Il dramma del figlio autistico Emanuele (Maurizio Costanzo Show)

Da I Ragazzi della terza C a Forum e di nuovo al mondo dello spettacolo, Fabrizio Bracconeri ha deciso di dare una svolta alla sua presenza sul piccolo schermo e oggi la racconta, insieme all’esperienza di essere genitore di un figlio autistico, al Maurizio Costanzo Show. “Ti racconto tuo padre” è il film che riporterà il noto attore romano in tv, grazie alla regia di Daniele Gangemi. Uno sguardo approfondito su chi vive l’autismo da vicino, un viaggio che trasporta Bracconeri attraverso alcune città d’Italia e non solo, da Palermo fino a Valderice e passando per Barcellona. Un atto dovuto e d’amore nei confronti di uno dei suoi figli, affetto da autismo e fermo all’età della fanciullezza. Fabrizio Bracconeri ne parlerà appunto al Maurizio Costanzo Show oggi, giovedì 4 aprile 2019, intervenendo come ospite. L’obbiettivo dell’artista è duplice: raccontare la propria vita ed assicurare un futuro al figlio, contro il trascorrere del tempo. Nel docufilm faranno la loro apparizione anche alcuni amici vip di Bracconeri, come Massimo Senise, Nino D’Angelo, Rita Dalla Chiesa e Claudio Risi. “Non riesco a capire perché Mediaset non abbia fatto I Ragazzi della terza C – trent’anni dopo“, dice intanto a Cinema Italiano. Data l’estrema popolarità della fiction, sembrava quasi scontato che spuntasse il remake. Soprattutto considerando che il mondo seriale sta vivendo un boom di ritorno al passato, fra reboot e rivisitazioni. “Noi avevamo scritto anche una serie nuova che si intitolava Hotel terza C“, aggiunge, dove tutti i componenti del cast principale avrebbero vissuto nuove avventure grazie alla gestione di un albergo ereditato da Sharon, ereditato dal padre. “Non lo hanno realizzato“, conclude amaramente. Ancora oggi non sa le reali motivazioni della rete del Biscione.

Fabrizio Bracconeri: il film “Ti racconto tuo padre”

Nonostante la popolarità che spesso lo ha accostato al suo personaggio di Bruno Sacchi, Fabrizio Bracconeri non ha mai messo da parte l’umiltà che lo contraddistingue. Ancora oggi infatti l’attore viene fermato dai fan che si ricordano di lui ne I ragazzi della terza C e nel successivo College, due dei telefilm più amati dal pubblico italiano. Nonostante l’artista romano sia distante dal set da moltissimi anni, non passa un giorno senza che un ammiratore che lo seguiva allora lo fermi anche oggi per chiedergli un autografo o una foto. E non solo, perché il regista Daniele Gangemi ed il produttore Carmelo Sfogliano hanno scelto di raccontare la sua vita, a partire dall’affetto provato per Bracconeri fin dai suoi tempi gloriosi in tv. Lo vedremo in “Ti racconto tuo padre“, pronto a parlare della sua vita privata. “Mi sembra inverosimile che ci siano delle persone interessate alla mia vita“, sottolinea l’attore a Cinema Italiano. Il titolo è dovuto alla volontà di Bracconeri di raccontarsi ad uno spettatore speciale, il figlio Emanuele, che a causa di un handicap non lo ha mai conosciuto davvero. Dai suoi primi passi in tv fino agli ultimi anni trascorsi nella siciliana Erice, tutto per costruire quel futuro che spera di assicurare al figlio. Lo stesso motivo che tanti anni fa lo ha spinto a lasciare Roma per vivere in Sicilia, sapendo che “mio figlio da solo non potrà averlo [il futuro, ndr] se non glielo creo io“.

