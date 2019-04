Federica Panicucci/ Proposta indecente a Marco Bacini: “Devi essere come Ronaldo…”

Giornata di ordinaria follia a Mattino 5 dove la conduttrice Federica Panicucci, come di consuetudine, prendi le redini della parte più seguita del programma ovvero quella che solitamente è dedicata al gossip. Anche oggi è stato così e tra i valzer di coppie, pettegolezzi e rivelazioni sulle coppie del momento e le fidanzatine di Italia, ovvero quelle dei vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio, c’è stato tempo e spazio anche per un siparietto divertente. Ancora una volta la protagonista è stata proprio lei, la bella conduttrice che raccontando di stravaganze, di amori e coppie al settimo cielo, ha parlato anche di Ronaldo e della sua Georgina. A quanto pare quest’ultima potrebbe essere incinta del campione e come se questa non fosse già una notizia importante, Federica Panicucci rivela al suo pubblico che Ronaldo le ha fatto un regalo a tanti zeri.

FEDERICA PANICUCCI E LA PROPOSTA INDECENTE A MARCO BACINI

Il gossip vuole che Cristiano Ronaldo abbia regalato alla bella fidanzata un anello di Cartier da 600mila euro, lo stesso che è spuntato al dito della bella Georgina sui social ma non è questo quello che Federica Panicucci ha sottolineato facendo una sorta di proposta indecente al compagno Marco Bacini. Cercandolo con lo sguardo in studio (con tanto di telecamera al seguito) la conduttrice ha rilanciato: “Dov’è Bacini? Ascolta Marco sembra che Cristiano Ronaldo abbia regalato a Georgina una bella pasticceria nel centro di Torino“. Le risate non mancano e lo stesso Bacini sorride colpito e quando il figlio di Smaila conferma che lui ha una comprato una panetteria alla moglie, la Panicucci ritorna all’attacco “Cercavo questo argomento per prendere la palla al balzo”. A quanto pare alla neo coppia di imprenditori (per ora impegnati nell’abbigliamento), presto potrebbe arrivare anche qualcosa relativo alla ristorazione?

