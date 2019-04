Gilberto Neirotti/ Tra le polemiche e spoiler, vincerà MasterChef Italia 8?

Gilberto Neirotti, 23 anni, si prepara ad affrontare la finale di MasterChef Italia 8. “E finale sia! Che esperienza incredibile, piena di alti e bassi, difficoltà e grandi soddisfazioni… Sapevo sarebbe stata una possibilità unica, ma se non la vivi non puoi capire!”, ha scritto poche ore fa il giovane veronese sul suo profilo Instagram. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione di MasterChef, Gilberto ha ripercorso la sua avventura nella celebre cucina: dal primo piatto preparato davanti ai giudici, alla tragica prova di pasticceria al cospetto di Iginio Massari. Nonostante tutto, Gilberto è riuscito a superare tutte le prove e le antipatie tra i fornelli: “È stata un’esperienza che mi ha cresciuto tantissimo”, ha detto lo studente universitario ai microfoni di Sky Uno. Questa sera, giovedì 4 aprile, Gilberto affronterà Alessandro, Gloria e Valeria: “La finale la affronto sereno e tranquillo. Voglio fare il meglio e andare convinto di poter vincere!”. Clicca qui per rivedere il percorso di Gilberto Neirotti

Gilberto Neirotti ai fornelli con la mamma

Durante la semifinale, Gilberto Neirotti ha avuto la possibilità di cucinare insieme a un Sous-Chef davvero speciale, sua mamma. “È una tipa molto veloce, obbedisce“, hanno commentato i giudici vendendo la signora Mariella al lavoro. Anche Gilberto ha ringraziato la mamma con un post su Instagram: “Solo con te potevo trovarmi così bene a lavorare in cucina… Abbiamo un rapporto che penso in tanti invidierebbero, può sembrare che ti abbia trattato male ma in realtà noi sappiamo come ci rapportiamo e niente ci può dividere! Grazie mami è stato fantastico!“. Gilberto ha poi affrontato la prova in esterna a Madrid, presso il ristorante “Diverxo”. Lo studente, che ha dovuto preparare un dolce, non ha superato la prova ma è stato comunque soddisfatto della sua performance culinaria: “Che prova difficile! Mai avrei pensato di dover riprodurre un piatto così complicato. La pasticceria e’ una scienza e io non essendo molto preparato si è rivelato difficilissimo. Ma con attenzione, concentrazione e grinta ho portato a casa il risultato creando un dolce 3 stelle Michelin“, ha scritto sui social.

MasterChef Italia 8 lo ha vinto veramente Gilberto Neirotti?

In queste ultime ore si è parlato spesso di Gilberto Neirotti, come possibile vincitore di MasterChef Italia 2019. Nei giorni scorsi, infatti, Dissapore ha pubblicato una foto di Gilberto a pranzo con il giudice Giorgio Locatelli durante l’ultima edizione di Identità Golose. È Gilberto il vincitore dell’ottava edizione dello show? Potrebbe essere, ma non si può escludere che il giovane veronese abbia conquistato lo chef Locatelli, tanto da convincerlo a prenderlo sotto la sua ala al termine del cooking show. Non sarebbe la prima volta: ricordiamo dopo la quinta edizione Bruno Barbieri aveva assunto in uno dei suoi ristoranti il concorrente libanese Youssef Maradona. Quel che è certo è che Gilberto non gode della simpatia del pubblico: “Io trovo scandaloso che Gilberto sia in finale e che a permetterlo siano stati i quattro giudici. Vergogna” e “Ma quanto è odioso Gilberto da un calcio in bocca a una ghigliottinata nelle pa**e?!?“, sono solo alcuni dei tweet a lui dedicati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA