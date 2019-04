Gino Fastidio ha aggredito Elisabetta Gregoraci?/ Lite a Made in Sud per uno sketch!

E’ successo di tutto, almeno secondo gli ultimi rumors ma, soprattutto, è successo che uno dei comici di Made in Sud, Gino Fastidio, ha aggredito Elisabetta Gregoraci. La showgirl è stata ospite nella puntata di lunedì scorso del programma comico condotto, almeno in questa edizione, da Stefano De Martino, e fin qui niente di male se non fosse che la regia e la produzione, hanno deciso di dare più spazio alla bella calabrese tagliando via uno sketch di uno dei comici. E’ stato allora che Gino Fastidio, questo il suo nome “d’arte”, ha dato di matto litigando con tutti e aggredendo Elisabetta Gregoraci. Sembra che tutto questo non sia avvenuto sul palco, e quindi a favore del pubblico, ma dietro le quinte. Secondo i bene informati, e non precisate fonti, sembra che i due abbiano avuto un alterco e che tutto stava sfociando in una vera e propria rissa che, sembra, sia stata alla fine scongiurata.

LA LITE E LE MOTIVAZIONI

Rimane il fatto che la presunta discussione tra Elisabetta Gregoraci e il comico Gino Fastidio non sia andata oltre per via dell’intervento della produzione che avrebbe deciso di allontanare il comico. Ma cosa ha fatto imbestialire così il comico? Sembra che la produzione abbia scelto di destinare ampio spazio all’ospitata della Gregoraci rubando lo spazio che in scaletta era previsto per la presentazione del suo nuovo personaggio “il sommelier della marijuana”. In molti hanno notato l’assenza del loro comico preferito e sembra che proprio la lite possa svelare l’arcano. Sarebbe stata quindi colpa della co-conduttrice che, sforando il suo tempo, ha messo in crisi la scaletta, almeno secondo quanto riporta FanPage cha parla addirittura di una tensione palpabile tra i due ormai da tempo. Sarà stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso?

