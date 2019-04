Giorgio Locatelli/ Il giudice confermato per la nona edizione (MasterChef Italia 8)

Giorgio Locatelli è entrato in questa edizione ottava edizione di MasterChef Italia 2019 in veste di giudice, prendendo il posto di Antonia Klugmann. Lo chef titolare della Locanda Locatelli a Londra è riuscito a integrarsi senza difficoltà nella giuria orami ben avviata e ha conquistare il pubblico con il suo fascino british: “Giorgio Locatelli ha una classe spaventosa. Anche nelle piccole cose: Alla prova in esterna quando doveva presentare Valeria, Gloria e Gilberto allo chef Muñoz ha presentato e fatto parlare sempre prima le donne e poi l’uomo” e “Ma è possibile avere uno chef Locatelli che ti dice ‘Attenzione Baby’ ogni volta che stai per fare qualche ca**ata nella vita?“, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter dedicati allo chef. Intervistato da Agrodolce, Giorgio Locatelli ha commentato la sua prima volta nella cucina di MasterChef: “Esperienza interessantissima nella quale mi sono divertito tanto. Sono soddisfatto perché si è fatto veramente un ottimo lavoro, abbiamo potuto esprimere liberamente i nostri giudizi sui concorrenti senza alcuna pressione, garantendo a tutti la massima imparzialità. In più, guardando oltre, posso dire di aver trovato l’Italia che mi aspettavo, che mi ricordavo e che mi piace tantissimo“.

Giorgio Locatelli nella nona edizione di MasterChef Italia

Nell’ultima settimana Giorgio Locatelli è stato al centro del gossip dopo essere stato avvistato insieme a Gilberto Neirotti, finalista di MasterChef Italia, a Identità Golose. Secondo alcuni il fatto che lo chef e il concorrente siano stati avvistati insieme significa che “l’antipatico” Gilberto è il vincitore dell’ottava edizione del talent. Per altri invece si tratta solo di una collaborazione lavorativa tra i due. Nella cucina di MasterChef il veronese ha saputo mettersi in mostra per i suoi modi di fare, tanto da scontrarsi di frequente con i giudici Joe Bastianich e Bruno Barbieri. Locatelli avrà invece intuito il suo talento? Lo scopriremo questa sera, giovedì 4 aprile, dalle 21.15 su Sky Uno. Quel che è certo è che Giorgio Locatelli tornerà come giudice nella nona edizione del cooking show: “Confermo che ci rivedremo anche per la prossima edizione. Promesso!“, ha rivelato ad Agrodolce

