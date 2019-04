Giulia Capocchi si tuffa nella neve/ Video, simpatico siparietto a La Vita in Diretta

Simpatico siparietto accaduto poco fa a “La Vita in Diretta”, il programma in onda tutti i giorni su Rai Uno, condotto da Tiberio Timberi e Francesca Fialdini. Il primo servizio è al Passo del Tonale, il noto collegamento fra le Alpi dell’Ortles a nord, e le Alpi dell’Adamello e della Presanella a sud, in provincia di Brescia. A 1884 metri sul livello del mare nevica incessantemente da ore, con l’inverno che ha fatto prepotentemente ritorno sulla nostra penisola dopo un periodo primaverile e di clima mite che ci aveva forse un po’ illusi. Giulia Capocchi, inviata della Rai, racconta: «Siamo qui al Passo del Tonale, avevano già abbandonato i cappotti invernali, e avevamo tirato fuori i vestiti primaverili, pensavamo che l’inverno fosse andato nel dimenticatoio e invece qui nevica incessantemente da ieri sera. Sono già caduti ottanta centimetri di neve e al nord Italia è di nuovo inverno».

GIULIA CAPOCCHI SI TUFFA NELLA NEVE A LA VITA IN DIRETTA

La Capocchi indossa i tipici indumenti invernali, con giacca a vento e dopo sci per proteggersi appunto dal clima rigido, e a quel punto uno dei due padroni di casa, Tiberio Timperi, fa una proposta particolare all’inviata: «Gettati nella neve, fai una gif, fai un meme, sono cose che mi ha spiegato mio figlio ma di cui io non ci ho capito nulla, buttati nella neve e fai un angelo, tanto siamo assicurati no?». L’inviata, un po’ titubante, a quel punto replica «Siete sicuri?». Dopo qualche secondo la giornalista di casa Rai, ceduto il microfono al cineoperatore, si getta all’indietro nella neve, venendo sommersa dal manto bianco. Ripreso il microfono spiega ironica: «Direi che ora il servizio può terminare». C’è da dire che la neve sul Tonale non è così inusuale anche ad aprile, e che comunque da domani, venerdì 5 aprile, la situazione meteorologica dovrebbe migliorare, con le nuvole che si apriranno lasciando spazio al sole. Ma la tregua potrebbe durare soltanto poche ore visto che da domenica 7 aprile dovrebbe rivedersi la neve. Qui la pagina Rai de La Vita in Diretta dove potete rivedere il video del tuffo nella neve della Capocchi

