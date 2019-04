Gloria Clama/ Video, è arrivata in finale con un po’ di follia (MasterChef Italia 8)

Gloria Clama, la mulettista friulana, si è conquistata un posto nella finale di MasterChefItalia 8. Nella semifinale Gloria ha avuto qualche difficoltà a trovare l’abbinamento di sapori perfetto per la Mistery Box e ha così azzardato un abbinamento tra aglio nero e cioccolato bianco. Il suo piatto, inaspettatamente, ha conquistato i giudici: “Io assaggiando questo piatto ho sentito dei brividi“, ha detto Chef Antonino Cannavacciulo. Joe Bastianich, invece, non ha trovato le parole per giudicarlo: “Sono senza parole, questo piatto è… sono senza parole“. La friulana ha così vinto la prova e conquistato il vantaggio per l’Invention Test: “Mistery box con tantissimi ingredienti, anche troppi, all’inizio mi ha mandato in confusione, ma poi mi sono detta… devo osare… ho scelto l’aglio nero e quasi a caso il cioccolato bianco. Cucinando ho provato varie cose… ma solo dopo la metà della gara ho capito che dovevo ragionare meno con la testa e usare un po’ di follia e osare… così è nato il piatto Bianco e nero“, ha scritto su Instagram commentando la sua vittoria. Nella seconda prova Gloria ha avuto la passione di cucinare con il marito Mirko, suo Sous-Chef per l’occasione. L’aspirante chef ha poi voluto ringraziare il marito con un dolce post sui social: “Un ringraziamento speciale alla persona che mi sta sempre accanto sostenendomi e spronandomi ad andare avanti. In tutto questo percorso si è occupato della mia famiglia senza farmi sentire lontana da loro“.

Gloria Clama conquista anche Chef Muñoz

Gloria Clama si è distinta anche nell’ultima Esterna dell’ottava edizione di MasterChef presso il ristorante madrileno dello Chef David Muñoz. Aiutati da alcuni membri della brigata di Chef Muñoz, Gloria, Gilberto e Valeria hanno dovuto preparare tre piatti stellati. Lo Chef spagnolo, che ha controllato il loro lavoro in cucina e assaggiato i piatti finiti, è rimasto sorpreso dal risultato di Gloria: “Hai iniziato molto disorganizzata, confusa e poco limpida. E nella cucina di un ristorante a tre stelle la limpidezza è fondamentale. Però alla fine hai terminato il lavoro molto bene! Rapida, intensa e con energia. E questo mi è piaciuto“, ha detto Muñoz. Gloria è stata così la prima concorrente ad aggiudicarsi un posto in finale e a salire in balconata. “Cucinare a un livello così alto mi ha messo un adrenalina e una paura… ci sono voluti sangue freddo e concentrazione per riuscire a compiere tutti i passaggi di un piatto davvero difficile e complesso. Essere valutati dallo chef David Muñoz nel suo regno, il ristorante Diverxo a Madrid, non ha prezzo“, ha scritto Gloria su Instagram al termine della puntata. Oggi, giovedì 4 aprile, Gloria Clama affronterà Valeria, Gilberto e Alessandro: chi sarà il vincitore di MasterChef Italia 8?

