Gloriana/ “Mio marito Pino mi manca, nozze trash di Tony Colombo? Ha vinto lui”

Gloriana, all’anagrafe Giovanna Russo, è una cantante napoletana che nella sua lunga carriera ha fatto anche l’attrice e la conduttrice Tv. Oggi la 72enne partenopea è stata ospite presso gli studi di “Storie Italiane”, noto programma Rai Uno, per raccontare la sua storia e il suo dramma vissuto dopo la morte del marito, Pino Moris, scomparso durante l’estate del 2017 a seguito di un male incurabile. Una vicenda che ha segnato profondamente Gloriana, che ha deciso di abbandonare la rassegna canora “Napoli prima e dopo”, condotta incessantemente dal 1983 al 2016. «Sto bene – esordisce Gloriana intervistata da Eleonora Daniele – ma non troppo bene, perché? Perché sono rimasta sola». Nonostante dalla morte del marito siano passati due anni, la nota cantante, amatissima in particolare a Napoli, non è ancora riuscita a superare quel lutto.

GLORIANA “MI MANCA MIO MARITO”

Lo si capisce anche dal fatto che la stessa si commuove dopo che viene mandato in onda un servizio in cui Gloriana canta con Mario Merola, il più grande cantante neo melodico partenopeo della storia: «Grazie di cuore – le parole della donna in lacrime – grazie per tutto quanto. Mi commuovo perché mi manca mio marito, mi manca Pino, ma mi manca anche Merola, mi manca tutto. Abbiamo fatto assieme delle sceneggiate per 15 anni, fummo definiti i “re e la regina della sceneggiata”.». Si parla anche delle nozze trash fra Tony Colombo e Tina Rispoli, e a riguardo Gloriana specifica: «Il matrimonio trash? Alla fine hanno vinto loro». Ma non associate l’ambiente del neo-melodico alla camorra: «Io i grandi neomelodici li ho sempre conosciuti, erano dei poeti, dei parolieri, si esprimeva il vero sentimento per la napoletanità e non era un ambiente che si addiceva a quella dello camorra». In studio a Storie Italiane anche Mastelloni: «Manca Pino, era una colonna portata di Gloriana e del nostro lavoro, abbiamo lavorato tanti anni assieme».

