Gordon Ramsay papà per la quinta volta/ Foto con la moglie Tana: “È nato Oscar James”

Gordon Ramsay è papà per la quinta volta! È nato Oscar James Ramsey, quinto figlio avuto con la moglie Tana, già genitori di Megan (nata nel 1998), dei gemelli Jack e Holly (nati nel 2000) e di Mathilda (nata nel 2002). A loro si aggiunge oggi Oscar, al quale viene dato il benvenuto su Instagram con uno scatto che vede il noto chef britannico assieme a sua moglie e al piccolo appena arrivato, tutti ancora in ospedale. Sui loro volti un grande sorriso e la felicità di tenere tra le braccia un altro figlio che, svela Gordon, è nato alle 12.58 “giusto in tempo per il pranzo” scherza il famoso chef. Un giorno davvero speciale, quindi, per la famiglia Ramsay, che attendeva con ansia l’arrivo del piccolo Oscar, annunciato dallo chef alcuni mesi fa proprio attraverso il suo profilo Instagram.

L’ANNUNCIO DI GORSON RAMSAY

L’annuncio dell’arrivo del quinto figlio di Gordon Ramsay è giunto infatti la sera di Capodanno, proprio attraverso un video pubblicato su Instagram. In questo, con la complicità di tutta la famiglia, Gordon raggiungeva sua moglie Tana per chiederle: «Fai vedere perché sarà un buon anno». È seguito il gesto della donna di sollevare il maglione per mostrare il pancino. «Sta arrivando», aveva perciò annunciato Gordon. E quel momento è arrivato oggi, circa verso le 13, quando per la prima volta Tana e lo chef hanno preso tra le loro braccia il piccolo Oscar James Ramsay. E non sono mancate le congratulazioni dei fan dello chef: centinaia di messaggi di auguri per lui e la sua famiglia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA