Grande Fratello 16/ Concorrenti: I primi 4 volti (non) famosi: Daniele il più quotato

Ieri nel corso del nuovo appuntamento del mercoledì con Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha svelato quattro volti non famosi che potrebbero entrare in gara nel corso della 16esima edizione del Grande Fratello, in partenza questo lunedì sera. Nel ranch (ma ancora non sappiamo bene di cosa si tratta), faranno il loro ingresso tre ragazze ed un ragazzo, ma è possibile che l’occasione per varcare la porta rossa della Casa, non possa spettare a tutti. Dopo avere annunciato il primo quartetto di famosi composto da Kikò Nalli, Ivana Icardi, Cristian Imparato e Mila Suarez, la ruspante conduttrice napoletana ha resi noti altri quattro volti di personaggi apparentemente poco conosciuti. Loro sono: Angela, Erica, Audrey e Daniele. La Nostra Carmelita, ha presentato i ragazzi a suo modo (così come riporta il buon Fabiano di BitchyF): “In questo momento si stanno trasferendo in una location che noi abbiamo chiamato ‘il grande ranch’, sono 3 ragazze. Si tratta di tre belle ragazze, energiche. Audrey di 26 anni, che viene dalla Valle d’Aosta, Angela di 28 anni, viene da Bari e lavora in radio, Erica di 30 anni, viene da Firenze e fa la commessa. Con le tre donne ci sarà anche un super gnocco, Daniele, 29 anni di Verona e fa l’imprenditore”.

Grande Fratello, i primi 4 volti (non) famosi: ecco chi sono

Tra i quattro potenziali nuovi volti che dovrebbero fare il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello 16, ad attirare l’attenzione della rete ci ha pensato Daniele Dal Moro, l’unico maschietto del quartetto che si è presentato già molto bene. “Sono un giovane imprenditore e mi occupo della gestione d’azienda. Vivo da solo da quando avevo 17 anni, sono abituato ai miei spazi. Se tu vedi come io tengo la casa e come faccio le pulizie non ci credi! Non ho avuto molte donne, ne ho avute qualcuna però non sono un donnaiolo, vado dalle ragazze che mi piacciono veramente, non vado da una persona tanto per andarci”. Daniele è nato e cresciuto a Verona dove vive e lavora presso l’azienda di famiglia che si occupa di pubblicità e marketing. Classe 1990 e addominali da sogno, così come anticipato anche da Barbara d’Urso durante la presentazione a Pomeriggio 5. Single e appassionato di fitness, in qualche modo è già conosciuto per essere il figlio di un attuale membro della Camera dei Deputati, come esponente del Partito Democratico.

Tra 5 giorni riparte il @GrandeFratello su #canale5. Ecco i 4 aspiranti concorrente che stanno per entrare nel “Grande Ranch”! #GF16@carmelitadurso pic.twitter.com/LhWB1oS1eD — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 3, 2019





