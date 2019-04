IL MOLO ROSSO/ Anticipazioni puntata 10 aprile 2019: nuove scoperte su Oscar

IL MOLO ROSSO, ANTICIPAZIONI 10 APRILE 2019

La serie spagnola Il molo rosso tornerà mercoledì prossimo, 10 aprile, con la seconda puntata. Le prime anticipazioni dicono che Alejandra si troverà in una situazione difficile e lei stessa dirà di essere praticamente fuori controllo. Certamente il fatto di aver scoperto che il marito ha avuto una figlia dalla sua amante contribuirà a destabilizzarla. Ma questo è solo l’inizio, perché presto scoprirà che Oscar le ha mentito anche circa il suo lavoro. Infatti, era stato licenziato e aveva cominciato a lavorare all’Albufera tenendo la contabilità per alcuni piccoli imprenditori della zona. Tuttavia il tenente Conrado ci metterà poco a scoprire che la donna si sta spacciando per un’altra tra l’altro proprio dove lavora lui. Quindi proporrà un patto ad Alejandra: frequentare un gruppo terapeutico in cambio del suo silenzio.

I CAMBIAMENTI DI ALEJANDRA

Come ha spiegato Giampaolo Morelli nell’introdurre la prima puntata de Il molo rosso, la serie spagnola è incentrata sul sesso e non a caso dalle anticipazioni relative alla seconda puntata scopriamo che Alejandra lo farà nel bagno di un locale con uno sconosciuto. Non è chiaro se tutto ciò avverrà per una sorta di “ripicca” della donna nei confronti del marito fedifrago. Fatto sta che si sente molto cambiata e c’è anche da capire se tutto questo avrà delle ripercussioni sul suo lavoro, dove si sta giocando molto, insieme alla collega e amica Katia. C’è poi un’altra cosa da non sottovalutare: Veronica vorrebbe che la moglie di Oscar non scoprisse della figlia che l’uomo ha avuto da lei da un notaio. Come farà quindi Alejandra a evitare di essere scoperta?

