Isola dei Famosi 2019/ Maddaloni torna a casa e parla di nozze: news dopo la finale

L’Isola dei Famosi ha ormai chiuso i suoi battenti ma in molti si chiedono cosa stia accadendo al vincitore e ai finalisti dopo la fine di un’avventura durata 65 giorni circa. Marco Maddaloni ha fatto immediatamente ritorno a Napoli dopo la fine dell’ultima puntata, per riabbracciare i suoi figli, il tutto senza aver chiuso occhio. A testimoniarlo sono state alcune stories del vincitore dell’Isola dei Famosi 2019 prima in viaggio in auto poi finalmente con i suoi bambini, visibilmente commosso. Sabato Marco Maddaloni sarà assieme agli altri finalisti nello studio di Verissimo per lo speciale dedicato all’Isola dei Famosi, che chiuderà definitivamente questa edizione apprezzata ma anche molto criticata. Intanto proprio Maddaloni ha deciso di svelare la data in cui sposerà in chiesa la sua compagna Romina Giamminelli.

MARCO MADDALONI SI SPOSA: TUTTE LE NOVITÀ

“Il 14 luglio noi faremo dieci anni di fidanzamento. – ha raccontato Marco Maddaloni al Corriere.it dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi 2019 – Quel giorno non ci saranno santi in paradiso che mi impediranno di sposarmi e se riesco già ho pensato che lo farò nella mia chiesa di Miano, vicino a Scampia. Voglio che il mio quartiere mi veda lì.” Maddaloni, quindi, si appresta a convolare a nozze con la sua Romina, intanto Marina La Rosa si dedica al restyling. Via ricrescita, mani e piedi poco curati: la seconda classificata si rimette al top per un ritorno in tv in grande stile. Ma a Verissimo il pubblico attende con ansia le dichiarazioni di Riccardo Fogli – in merito a quanto accaduto qualche settimana fa con sua moglie Karin Trentini – oltre che del terzo classificato, Luca Vismara.

