IVAN GONZALEZ E SONIA PATTARINO/ Uomini e Donne, foto: “mi insegna solo parolacce”

Simpatico siparietto tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, ospiti della puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi chiede ad Andrea Zelletta di annunciare la presenza di Ivan che entra in studio da solo. “Ma non c’è Sonia? Sei solo?”, chiede Maria De Filippi. “Non sono solo. Se poi Sonia mi ha lasciato non lo so. Amore mio dove sei?”, urla l‘ex tronista spagnolo che viene poi raggiunto da Sonia che conferma che è ancora la sua fidanzata. I due confermano di essere molto innamorati e che tutto procede bene. La Pattarino, poi, aiuta Ivan a trovare le parole giuste per esprimersi svelando di ricevere dal fidanzato lezioni di spagnolo anche se lui le insegna solo parolacce. “Sono le parole che servono per andare all’estero”, spiega un divertito Ivan (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: “le parole non bastano”

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino tornano a Uomini e Donne, ma non per trovare nuovamente l’amore. Tra l’ex tronista spagnolo e l’ex corteggiatrice, infatti, procede tutto a gonfie vele. Dopo la scelta, Ivan sta dimostrando di essere sinceramente innamorato di Sonia nonostante qualcuno lo abbia accusato di essersi accontentato di fronte alla volontà di Natalia Paragoni di corteggiare Andrea Zelletta. Bellissimi, uniti e innamorati, Ivan e Sonia sfoggiano la loro felicità davanti agli occhi della stessa Natalia che, con Andrea, non sta vivendo un momento facile. Un amore, quello tra Gonzalez e la Pattarino che cresce giorno dopo giorno come è possibile notare anche dalle foto romantiche che l’ex corteggiatrice pubblica sul proprio profilo Instagram. “Non bastano le parole,quelle volano. Ci vogliono i sorrisi e ci vogliono gli abbracci. Ci vogliono i gesti e ci vuole la complicità. Ci vuole tutto quello che resta“, scrive sotto una romantica foto Sonia.

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: “Non ti lascerò mai”

Tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino non mancano le dediche romantiche. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tramite Instagram, ha recentemente fatto sapere che non lascerà mai il suo fidanzato. “Non ti lascio! Che uomo mamma mia, io ho un ballerino che pulisce a casa”, fa sapere Sonia. E Ivan, invece? Pur essendo spagnolo, Ivan prende in prestito le parole di una delle canzoni più belle di Fabrizio Moro scrivendo sotto un collage di foto “tu portami via” (cliccate qui per vedere il post). L’amore, dunque, sta diventando sempre più forte. Del resto, nella prima intervista post scelta, l’ex tronista spagnolo, a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato: “Ho scoperto una Sonia totalmente diversa da quella che ho conosciuto sul trono tanto che a volte ho la sensazione di essermi preso un’altra: mi prende in giro tutto il tempo, parla tanto, a volte anche un po’ troppo. Se la Sonia che avevo scelto mi piaceva tanto, questa Sonia mi piace di più. Quindi proverò a sopportarla!”.





