Joe Bastianich/ Sgrida Gilberto e “lascia” Mario Batali (MasterChef Italia 8)

Joe Bastianich è stato il protagonista assoluto di una delle ultime puntate di MasterChef Italia 8 per la sfuriata contro Gilberto Neirotti, il concorrente più discusso di questa edizione del cooking show. Nell’ultima puntata andata in onda, il ragazzo veronese si è messo in mostra per il suo “minestrone” condito con la curcuma, ma è finito nel mirino prima dello chef Bruno Barbieri e poi di Joe Bastianich per il suo atteggiamento. L’imprenditore italoamericano ha rimproverato l’aspirante chef per il suo sorriso sarcastico, indirizzato al piatto di Giuseppe: “Il piatto è molto buono, solo c’è un sapore negativo, e non è nel piatto. Tu devi rispetto a tutti gli altri che cucinano qui, tu hai poco rispetto ti comporti come un bambino nel giardino della mamma, fai i capricci e tratti la gente con poco rispetto. Una mancanza di rispetto nei confronti di Giuseppe è una mancanza di rispetto a tutti noi giudici che abbiamo deciso che il piatto di Giuseppe era buono. Se tu non puoi accettare questo, allora la porta è lì e te ne vai a casa”, ha detto Bastianich.

Joe Bastianich e Mario Batali: una storia finita…

Nei giorni scorsi Joe Bastianich ha annunciato la fine della sua storia collaborazione con lo chef stellato Mario Batali, travolto dalla bufera del #metoo. Le accuse di molestie e aggressioni avanzate da diverse donne hanno procurato forti perdite alla società di Bastianich e Batali, che dal 1993 hanno aperto alcuni tra i più famosi ristoranti made in Italy. La famiglia Bastianich, con un comunicato, ha annunciato la fine del “matrimonio” con Batali: “Non trarrà più alcun vantaggio dai ristoranti in nessuna maniera, forma o circostanza”, ha affermato Tanya Bastianich Manuali, sorella di Joe. Nel comunicato, il giudice di MasterChef ammette di aver sottovalutato la situazione: “Se da un lato mai ho visto o sentito di Mario che molesta una dipendente, ho invece sentito Mario dire cose inappropriate ad alcune nostre dipendenti e nonostante lo criticai per questo avrei dovuto fare di più. Mi dispiace profondamente”.

