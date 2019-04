Justin Bieber/ “La depressione? E’ figo avere una mente sana ed emozioni sane”

C’è grande apprensione intorno a Justin Bieber. La giovane star canadese che negli anni scorsi ha fatto discutere per i suoi lussi (tra case da sogno e macchine costose) e per i suoi amori, in queste settimane è sotto osservazione per via delle sue ultime dichiarazioni sul suo stato di salute mentale. Lui stesso ha rivelato di essere in preda ad una serie di problemi e ad una brutta depressione per la quale ha voluto mettere da parte la musica, almeno per il momento. Il suo unico obiettivo in questo momento è quello di curarsi e di non avere altri pensieri per la testa, nemmeno la sua amata musica o la scrittura e la preparazione di un nuovo disco. Al momento ci sono solo le cure, la voglia di rimettere se stesso in carreggiata e poi l’amore della sua Hailey Baldwin.

IL MESSAGGIO DI JUSTIN BIEBER

Proprio nei giorni scorsi il canadese ha usato i social per un pesce d’aprile che ha creato una vera e propria bufera e che parlava della presunta gravidanza di sua moglie, ma nelle ultime ore tutto è finalmente rientrato e lui è tornato ad aprirsi. Questa volta il suo post (apparso tra le storie di Instagram qualche ora fa direttamente dalla sua seduta di terapia) non è relativo a scherzi o gossip ma alla sua salute mentale e alle cure che sta affrontando al grido di: “E’ figo avere una mente sana ed emozioni sane”. La frase non riguarda solo la didascalia della sua ultima foto ma è sicuramente un messaggio forte e chiaro che la star canadese ha lanciato ai milioni di fan che lo seguono in tutto il mondo invitandoli a pensare alle cose belle della vita rimanendo da tutto ciò “che è artificiale e costruito”. I fan non si sono fatti pregare e si sono subito lanciati sui social per sostenerlo e mandargli messaggi di solidarietà che sicuramente sono arrivati forte e chiaro alla sta.

