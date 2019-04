KATIA RICCIARELLI/ Video, “Ho fatto impazzire molti uomini” (Maurizio Costanzo Show)

Katia Ricciarelli torna in tv, questa volta ospite del Maurizio Costanzo Show durante il secondo appuntamento in onda giovedì 4 aprile 2019 in seconda serata su Canale 5. La soprano è pronta a raccontarsi tra pubblico e privato nel talk show di successo condotto da Maurizio Costanzo e non solo, visto che possiamo anticiparvi che durante la serata si esibirà in un imperdibile duetto con Al Bano sulle note di “Felicità”. Intanto pochi giorni fa la cantante è stata ospite de La Vita in Diretta dove è tornata a parlare del divorzio con Pippo Baudo: “È stata una separazione consensuale. Io penso che quando le cose non funzionano bisogna avere il coraggio comunque di troncare. Mi sono detta: Quanti anni mi restano da vivere? Io li voglio vivere bene, senza dovere fingere”. Un amore importantissimo quello tra Katia e Pippo Baudo giunto in età adulta e con un tale potenza da spingere la donna al grande passo molto presto: “Pensavo fosse l’unico, l’ultimo amore della mia vita”.

Katia Ricciarelli: “Pippo Baudo l’amore della mia vita”

Sincera e schietta come sempre, Katia Ricciarelli non si è tirata indietro nel raccontare le sue vicissitudini sentimentali nel salotto televisivo de La Vita in Diretta. La soprano si è soffermata sull’amore rivelando di essere sempre stata innamorata e di aver creduto da subito che l’amore per Pippo Baudo potesse essere quello per la vita; per intenderci quello “ci facciamo compagnia e andiamo avanti fino a 90 anni, magari con la dentiera” ma purtroppo non è andata così. La soprano però, tra un racconto e l’alto, ha tenuto a precisare: “C’è una cosa molto più importante dell’amore, Tiberio, ed è l’amicizia. Trovare degli amici con cui stare bene è la forma più grande e più alta dell’amore”. Del resto non è un mistero che Katia ha fatto impazzire tantissimi uomini complice la grazia e la bellezza che da sempre l’hanno contraddistinta.

Katia Ricciarelli: “Ho fatto impazzire un prete”

Tra i tanti uomini che hanno perso la testa per Katia Ricciarelli c’è anche un prete. Proprio così! A raccontarlo per la prima volta è stata la diretta interessata ospite di “CR4 la Repubblica delle donne”. Alla domanda di Piero Chiambretti “E’ vero che ha fatto impazzire un frate, un prete benedettino?”, la Ricciarelli ha replicato così: “Sì è vero. Ridete ma è vero. Mi raccontava un sacco di frottole affinché io non fossi di nessun’altra perché con lui la cosa non era fattibile”. La soprano ricorda anche un piccolo scandalo successo quando aveva appena 20 anni; all’epoca lavorava come commessa all’Upim ed aveva un fidanzato con una Giulietta blu. Sta di fatto che una sera, uscita dal negozio, la Ricciarelli è salita a bordo di un auto nera che era quella del figlio del farmacista. Fu un vero e proprio scandalo come ha raccontato la soprano che in passato è stata fidanzata anche con José Carreras: “fu un colpo di fulmine di secondi. Era un birichino simpatico. Cornuta e felice”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA