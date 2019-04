Klaudia/ Uomini e Donne: ecco cosa ne pensa di Natalia e Muriel (Trono Classico)

Klaudia nonostante la giovanissima età, sta facendo molto parlare di sé. La corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata in studio per cercare di rubare il cuore di Andrea Zelletta, pugliese che si è accaparrato un posto nel famoso parterre giovane del trono classico che andrà in onda questo pomeriggio, a partire dalle 14.45 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Maria De Filippi. La 18enne di origini polacche è al centro dell’attenzione anche per via della sua notevole esuberanza e spontaneità che difficilmente riesce a contenere. Proprio queste particolari caratteristiche, hanno immediatamente affascinato il tronista. La giovane, intervistata tra le pagine del magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ha parlato del suo percorso con il tronista, non risparmiando qualche frecciatina indirizzata alle sue rivali in amore. Lo scorso 22 marzo, la giovane ha lasciato lo studio molto arrabbiata con Andrea e digerendo male il ritorno di Natalia Paragoni. Sebbene sia sempre rimasta coerente con ciò che afferma di sentire, la bella ragazza non ha retto l’ultimo sgarbo ed ha lasciato lo studio.

Uomini e Donne, i dubbi di Klaudia su Natalia e Muriel

Klaudia, intervista dal magazine ha affermato di aspettarsi un chiarimento tra lei ed Andrea anche perché non vuole in alcun modo mollare la presa. “Quando è finita la nostra esterna, mi sono portata a casa tante emozioni positive. Ci eravamo aperti entrambi riguardo alcuni aspetti della nostra vita privata e avevo dato un valore importante a tutto questo, soprattutto essendo scattato anche un bacio. Arrivare in studio e scoprire che c’era stato un avvicinamento anche con le altre mi ha lasciato senza parole. Mi chiedo se abbia dato la stessa importanza che ho dato io alle nostra esterna”, ha dichiarato la corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne. Poi, ha confidato di non sopportare Natalia: “Pretende certezze quando lei è la prima che ha cambiato seduta da un momento all’altro. Delle volte mi sembra lei la tronista e lui il corteggiatore che le corre dietro. Io spero davvero che Andrea lasci un po’ la corda. Personalmente non vedo grandi passi avanti nella loro conoscenza. Sì, è vero, lei si è fatta carico di tante critiche per stare lì, ma le assicuro che ne riceviamo tutti ogni giorno e siamo ugualmente esposti”. Dubbi anche su Muriel: “non so quanto possa andare avanti con il suo atteggiamento. Non la vedo neppure presa da lui”.

