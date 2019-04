Lara Zorzetto e Farid Shirvani fidanzati?/ Gli ex di Temptation Island e Riccanza…

Potrebbero essere loro a formare una delle coppie di cui sentiremo parlare di più la prossima estate anche se al momento non c’è alcuna conferma ufficiale che siano innamorati. Certo è che Lara Zorzetto e Farid Shirvani sono ormai in giro insieme da un po’. I due si sono immortalati in vacanza in posti esotici e in queste ultime ore le loro storie sono andate in scena direttamente dal cinema in cui hanno visto un film horror “per la felicità di Lara”, che non li ama molto. I due sembrano conoscersi molto bene e proprio una delle ultime foto postate da Lara sembrano essere accompagnate da una dedica che lascia pensare davvero all’amore: “Tu insegnami ad essere una donna migliore, insegnami tutto quello che non so.. e io ti insegnerò a restare un po’ bambino, ridere con poco e a innamorarti delle cose semplici, come un abbraccio prima della Buona Notte”.

GLI INDIZI E LE CONFERME

I due sono stati in vacanza insieme e adesso sono tornati alla vita di tutti i giorni tra impegni e lavoro. Lei è la protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island e adesso si dedica ai social facendo l’influencer mentre lui è un ricco rampollo di famiglia che è stato protagonista delle prime tre stagioni di Riccanza. Proprio nel programma MTV ha messo in mostro non solo i suoi averi e il suo amore per lo shopping ma anche la passione per le donne definendosi addirittura un playboy, che abbia messo proprio la testa sul collo per la bella Lara? Sui social sembra proprio di sì visto che nelle storie si sono mostrati mano nella mano o addirittura alle prese con una cena romantica in riva alla spiaggia. Arriverà la conferma ufficiale magari in tv? I fan attendono di capire come si evolverà la situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA